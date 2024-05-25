Selamat, Ade Govinda Resmi Lamar Sang Kekasih

JAKARTA - Ade Govinda datang dengan kabar bahagia. Lama tak terdengar kabar asmaranya, Ade akhirnya kini mengumumkan melamar sang kekasih, Indi Arisa

Momen bahagia itu dibagikan Ade di akun Instagram-nya, @adegovinda. Ia mengunggah momen lamarannya dengan Indi yang manis dan khidmat.

“25.05.24 akan menjadi sejarah awal dalam tujuan hidupku untuk bisa selamanya bergandengan denganmu @indiarisa_,” tulis Ade, Sabtu (25/5/2024).

Unggahan tersebut memerlihatkan momen Ade dan Indi yang memesona dengan busana bernuansa biru. Terlihat momen Indi berjalan menghampiri Ade yang menunggu dirinya sembari memberikan cincin.

Ade pun memanjatkan doa untuk kelancaran hubungannya dengan Indi Arisa hingga hari besar mereka. Ade juga menyampaikan pesan manis untuk kekasih hatinya ini.

“Terimakash sudah menjadi orang yang paling hebat dan orang yang paling membuatku bahagia demi kuajak mengarungi hidup yang insyaAllah akan jauh lebih indah lagi, karena nanti disampingku, di setiap langkahku akan ada kamu (selalu),” ungkap Ade.

“Jawaban indahmu tadi akan selalu terkenanh di lubuk hati yang paling dalam, dan yang teramat penting juga adalah memohon dia kepada Allah SWT agar niat baik ini dilancarkan sampai hari H,” tambahnya.