Jelang Nikah dengan Ade Govinda, Indi Arisa Tak Bisa Tidur

JAKARTA - Indi Arisa mengaku sempat tak bisa tidur menjelang hari pernikahannya dengan Ade Govinda pada, Sabtu 3 Agustus 2024.

Indi menilai, hari itu akan menjadi momen paling indah dalam hidupnya. Dia bahkan sudah tak sabar menantinya dan membuka lembaran baru dengan sang pujaan hati.

"Kayak lamaran itu kita deg-degan H-1 nggak bisa tidur, tapi nikah tuh emang beda sih. Oh gini rasanya pas nikah H min beberapa bukan atau H min seminggu itu kayak cepet-cepet gitu," ucap Indi Arisa di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Ade Govinda dan Indi Arisa

Lebih lanjut, Indi mengaku persiapan pernikahannya sudah mencapai 95 persen. Dia dan Ade tinggal melakukan pelunasan kepada beberapa vendor.

Di sisi lain, Indi menjelaskan alasannya menerima lamaran Ade Govinda. Selain karena cinta, ia mengakui ada pertimbangan lain untuk melangsungkan pernikahannya ini.

"Satu udah umur ya, kalau mas Ade juga sepertinya dia sudah saatnya menikah. Cuma kenapa dari kami berdua kenapa akhirnya mau untuk menjalani ke arah yang lebih serius, karena i think sama-sama menemukan bahwa oh ternyata its supposed to be effortless kan gitu," jelas Indi.

"Ditambah untuk pernikahan itu bukan sesuatu yang untuk diforsir keeps naturally aja," sambungnya.