HOME CELEBRITY MUSIK

Ade Govinda Ciptakan Lagu Selagi Ada Waktu untuk Dibawakan Sammy Simorangkir

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |22:45 WIB
Ade Govinda Ciptakan Lagu <i>Selagi Ada Waktu</i> untuk Dibawakan Sammy Simorangkir
Ade Govinda menciptakan lagu untuk dibawakan Sammy Simorangkir (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sammy Simorangkir kembali berkarya di industri musik Tanah Air. Menggandeng sosok Ade Govinda, dua musisi Indonesia ini siap merilis lagu terbaru mereka bertajuk 'Selagi Ada Waktu'.

Lagu tersebut merupakan ide cemerlang Sammy dan Ade saat keduanya tengah berjuang di masa pandemi Covid-19. Berawal dari proyek iseng-iseng, Sammy dan Ade memutuskan membuat karya yang bisa dinikmati penikmat musik Tanah Air.

“Ini adalah proyek pandemi. Padahal iseng-iseng live bareng, dan traffic-nya lumayan tinggi lah. Dan mulai dikerjakan di tahun 2023,” ungkap Sammy saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

Ade mengatakan lagu ini sudah proses dibuat sejak 2023. Ade bahkan cukup mantap memilih Sammy usai lagi ciptaannya, Terpukau, sukses dicover oleh suami Viviane ini.

Ade Govinda dan Sammy Simorangkir (Annastasya/MPI)

Ade Govinda menciptakan lagu untuk dibawakan Sammy Simorangkir (Foto: Annastasya/MPI)


Ade pun mengungkap makna mendalam dari lagu Selagi Punya Waktu tersebut. Ia mengatakan lagu tersebut menceritakan momen seseorang yang kehilangan dan tak memiliki waktu lagi bersama orang terkasih.

“Lagunya menceritakan tentang kalau kita sudah kehilangan (seseorang) baru merasa menyesal, jadi selagi punya waktu kita harus menghargai,” ungkap Ade.

Lebih lanjut, Sammy dan Ade pun mengungkap lagu ini memiliki pesan mendalam dan bisa dirasakan banyak orang. Sammy mengatakan Selagi Ada Waktu tak hanya dirasakan oleh mereka yang mengalami putus cinta, tapi juga bisa relate ke kehidupan sehari-hari hingga kekeluargaan.

“Saya pikir ini ga bisa universal, saya kira cuma cinta-cintaan, ternyata ini bisa nyambung juga ke cerita personal,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
