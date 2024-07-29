Biodata dan Agama Abidzar Al Ghifari, Putra Uje yang Laporkan Netizen ke Polisi

Biodata dan Agama Abidzar Al Ghifari, Putra Uje yang Laporkan Netizen ke Polisi (FOTO: Instagram/abidzar73)

JAKARTA - Biodata dan agama Abidzar Al Ghifari menjadi pembahasan kali ini. Diketahui, nama Abidzar mendadak diperbincangkan usai dirinya melaporkan pemilik akun @ProjectHunterA lantaran telah menghina keluarganya.

Bukan cuma menghina, Abidzar pun mengatakan bahwa netizen tersebut sampai membuat mental adik perempuannya terganggu. Nahasnya, akibat ketikannya, adik Abidzar sampai tak mau makan dan berangkat ke sekolah.

Berikut, biodata dan agama Abidzar Al Ghifari.

Abidzar Al Ghifari merupakan anak dari pasangan pendakwah Pipik Dian Irawati dan mendiang Ustaz Jefri Al Buchori. Memiliki tiga saudara kandung, pemilik nama asli Mohammad Abidzar Al Ghifari ini merupakan akan kedua dari Pipik dan Uje.

Selain itu, Abidzar juga punya hubungan keluarga dengan Egy Maulana Vikri, lantaran sang pesepakbola resmi menjadi kakak iparnya pada

Lahir di Jakarta, 13 April 2001, saat ini Abidzar telah genap berusia 23 tahun. Dia pun menganut agama Islam, sama seperti kedua orangtuanya.

Kehidupan Abidzar sendiri disorot lantaran dirinya merupakan putra dari seorang pendakwah kondang. Dia bahkan mengikuti jejak kedua orangtuanya terjun ke dunia hiburan sejak 2013 lewat sinetron Monyet Cantik 2.