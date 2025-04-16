Habis Dihujat, Abidzar Vakum dari Dunia Hiburan

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari tengah mengambil jeda dari dunia hiburan usai menuai hujatan atas sikapnya yang sempat dinilai arogan. Masa vakum ini dimanfaatkannya untuk introspeksi dan memperbaiki diri sebelum kembali melanjutkan kariernya.

Abidzar menyadari banyak kesalahan dalam mengarungi dunia hiburan. Kini momen rehat itu, akan digunakan untuk menambah kualitas dalam dirinya. Abidzar banyak belajar untuk berbicara hal baik di depan publik. Anak Umi Pipik ini tak ingin lagi salah dalam berucap yang dapat merugikan banyak orang.

"Kita lihat nanti apa yang diberikan Tuhan. Selagi masih vakum, saya fokus memperbaiki diri—cara berbicara, bersikap, hingga penampilan," ujar Abidzar saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Putra mendiang Ustadz Jefri Al Buchori dan Umi Pipik ini mengaku ingin terus meningkatkan kualitas dirinya, tidak hanya dari segi perilaku, tapi juga kecerdasan dan wawasan pribadi.

"Apa pun yang bisa membuat saya berkembang secara intelektual akan saya lakukan," tambahnya.

Meski sempat menuai banyak kritik, Abidzar bersyukur atas proses yang tengah ia jalani. Ia menganggap setiap fase dalam hidupnya adalah pelajaran berharga.