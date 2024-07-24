Haters Uje Minta Maaf via Medsos, Abidzar Al Ghifari: Gak Etis

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari melaporkan netizen dengan akun X @ProjecthunterA ke Polda Metro Jaya, pada Rabu (24/7/2024).

Laporan itu dibuat setelah sang adik Ayla Azzura kena mental gara-gara cuitan netizen tersebut yang menghina almarhum sang ayah ustaz Jefri Al Buchori (Uje).

Abidzar Al Ghifari

Meski netizen sudah meminta dan mengakui kesalahannya di media sosial, namun Abidzar menilai bahwa sikap tersebut kurang etis.

"Sebenarnya bukan belum puas, permintaan maaf cuma dari sosial media menurut gw kurang etis aja," kata Abidzar Al Ghifari di Polda Metro Jaya, Rabu.

Sebab, netizen tersebut sudah berani menuliskan kata-kata yang kurang baik hingga melukai seseorang. Oleh sebab itu Abidzar Al Ghifari ingin bertemu dan mendengar permintaan maaf tersebut secara langsung.

"Dia udah bisa ngata-ngatain orang tapi ga minta maaf secara langsung gak etis aja," ungkap Abidzar Al Ghifari.