Alasan Abidzar Al Ghifari Bersikukuh Laporkan Netizen yang Hina Kematian Uje 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:45 WIB
Alasan Abidzar Al Ghifari Bersikukuh Laporkan Netizen yang Hina Kematian Uje 
Alasan Abidzar Al Ghifari Bersikukuh Laporkan Netizen yang Hina Kematian Uje  (Foto: IG Abidzar)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari mengambil langkah tegas, setelah netizen dengan akun X @projecthunterA menghina kematian sang ayah, almarhum Ustadz Jefri Al Buchori (Uje). 

"Jadi kita ke Polda buat bikin laporan terkait yang di Instagram yang lagi ramai akun @projecthunterA," kata Abidzar Al Ghifari usai membuat laporan, di Polda Metro Jaya, Rabu (24/7/2024).

Abidzar Al Ghifari
Abidzar Al Ghifari

Namun langkah yang ditempuh Abidzar ini bukan berniat untuk memenjarakan si netizen. Anak kedua almarhum Uje dan Umi Pipik ini hanya ingin bertemu langsung dan mediasi dengan netizen tersebut.

"Kita lagi coba apa ya, mediasi," tambah Abidzar.

"Yang kita inginkan adalah orang tersebut bertemu dengan kita. Kasus ini kita serahkan ke pihak kepolisian biar kepolisian yang menyelesaikan. Tapi dari kami terutama Abidzar hanya ingin yang terkait bertemu dengan kita," sahut Alfie Alfandy yang mendampingi Abidzar.

Abidzar mengaku bahwa tindakan yang ia ambil ini sudah hasil berunding dengan keluarga. Terlebih alasan ia melaporkan netizen tersebut dikarenakan mental sang adik yang menjadi korban dari hinaan tersebut. 

"Udah, apapun keputusan yang dilakukan itu hasil perundingan keluarga," ungkap Abidzar.

"Karena gw dengar dari bude gue ternyata adik gue sampai mentalnya kena lah, nangis, ga makan seharian gak bisa tidur, enggak mau sekolah juga. Itu menurut gw mengganggu kedamaian di rumah, keharmonisan di rumah," jelas Abidzar Al Ghifari.

 

1 2
