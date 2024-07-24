Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Ungkap Kondisi Adik usai Kena Mental Akibat Komentar Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:26 WIB
Abidzar Al Ghifari Ungkap Kondisi Adik usai Kena Mental Akibat Komentar Netizen
Abidzar Al Ghifari Ungkap Kondisi Adik usai Kena Mental Akibat Komentar Netizen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari mengungkapkan kondisi sang adik, Ayla Azzura yang kena mental akibat komentar negatif netizen terkait kematian sang ayah, almarhum Ustadz Jefri Al Buchori

Netizen dengan akun X @ProjectHunterA itu menulis dan menghujat dengan kata-kata tak pantas. Dalam tulisannya itu, akun tersebut membahas soal nasib anak-anak yang ditinggalkan dan tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Bahkan, akun tersebut juga menghujat anak-anak Uje.

Abidzar Al Ghifari
Abidzar Al Ghifari

Terkini, Abidzar mengaku sang adik tengah berusaha memulihkan mentalnya. Ia pun meminta doa semoga adiknya lekas membaik. 

"Ya sedang menstabilkan diri, doain yg terbaik saja semoga gak kenapa-kenapa. Takutnya ke depannya aja," ungkap Abidzar Al Ghifari di Polda Metro Jaya, Rabu (23/7/2024).

Namun pemain film Balada si Roy ini berusaha memulihkan mental sang adik dengan dukungan keluarga saja. Tidak sampai ke konsultasi ke psikolog.

"Keluarga cukup," kata Abidzar. 

Rupanya Abidzar kerap mendapatkan komentar negatif dari netizen terkait mendiang ayahnya. 

"Sering sebenarnya ini gak cuma sekali dua kali. Ini efeknya nyampe ke adik. Makanya gua speak up kayak gini," terang Abidzar.

"Karena gw dengar dari bude gue ternyata adik gue sampai mentalnya kena lah, nangis, gak makan seharian gak bisa tidur, enggak mau sekolah juga. Itu menurut gw mengganggu kedamaian di rumah,  keharmonisan di rumah," pungkas Abidzar Al Ghifari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141520/abidzar_al_ghifari-sW6u_large.jpg
Kawal Laporan Umi Pipik, Abidzar Al Ghifari: Ini Cara Saya Menjaga Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132829/abidzar_al_ghifari-bQr8_large.jpg
Abidzar Al Ghifari Akhirnya Bertemu dengan Netizen Penghina Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131283/abidzar_al_ghifari-8emK_large.jpg
Habis Dihujat, Abidzar Vakum dari Dunia Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130585/abidzar_al_ghifari-fmtJ_large.jpg
Alasan Abidzar Kirim Somasi ke Netizen Penghina Ibunya di Momen Ultah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/206/3112294/abidzar_al_ghifari-aDpi_large.jpg
Film A Business Proposal Sepi Penonton, Umi Pipik Pamer Kontrak Abidzar Al Ghifari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/33/3110531/abidzar_al_ghifari-aW8B_large.jpg
Penyebab Abidzar Al Ghifari Dihujat Usai Terlibat di Film A Business Proposal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement