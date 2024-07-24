Abidzar Al Ghifari Ungkap Kondisi Adik usai Kena Mental Akibat Komentar Netizen

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari mengungkapkan kondisi sang adik, Ayla Azzura yang kena mental akibat komentar negatif netizen terkait kematian sang ayah, almarhum Ustadz Jefri Al Buchori.

Netizen dengan akun X @ProjectHunterA itu menulis dan menghujat dengan kata-kata tak pantas. Dalam tulisannya itu, akun tersebut membahas soal nasib anak-anak yang ditinggalkan dan tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Bahkan, akun tersebut juga menghujat anak-anak Uje.

Terkini, Abidzar mengaku sang adik tengah berusaha memulihkan mentalnya. Ia pun meminta doa semoga adiknya lekas membaik.

"Ya sedang menstabilkan diri, doain yg terbaik saja semoga gak kenapa-kenapa. Takutnya ke depannya aja," ungkap Abidzar Al Ghifari di Polda Metro Jaya, Rabu (23/7/2024).

Namun pemain film Balada si Roy ini berusaha memulihkan mental sang adik dengan dukungan keluarga saja. Tidak sampai ke konsultasi ke psikolog.

"Keluarga cukup," kata Abidzar.

Rupanya Abidzar kerap mendapatkan komentar negatif dari netizen terkait mendiang ayahnya.

"Sering sebenarnya ini gak cuma sekali dua kali. Ini efeknya nyampe ke adik. Makanya gua speak up kayak gini," terang Abidzar.

"Karena gw dengar dari bude gue ternyata adik gue sampai mentalnya kena lah, nangis, gak makan seharian gak bisa tidur, enggak mau sekolah juga. Itu menurut gw mengganggu kedamaian di rumah, keharmonisan di rumah," pungkas Abidzar Al Ghifari.