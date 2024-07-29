Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Margin Wieheerm Bongkar Perlakuan Manis El Rumi untuk Syifa Hadju: Daging Ayam Saja Disuwirin

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:45 WIB
Margin Wieheerm Bongkar Perlakuan Manis El Rumi untuk Syifa Hadju: Daging Ayam Saja Disuwirin
Margin Wieheerm bongkar perlakuan manis El Rumi untuk Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@marginw)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju menjadi topik hangat pembicaraan warganet setelah terlihat datang bareng ke resepsi pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, pada 26 Juli silam.

Kini, giliran Margin Wieheerm yang membongkar perlakuan manis putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut kepada sahabatnya. Hal itu, terlihat dari obrolan sang selebragm di DM Instagram yang diunggah akun @rumpi_gosip, pada Senin (29/7/2024).

Margin Wieheerm bongkar perlakuan manis El Rumi untuk Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@marginw)
Margin Wieheerm bongkar perlakuan manis El Rumi untuk Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@marginw)

"Dia (El Rumi) gentleman banget. Cipa (Syifa Hadju) benar-benar diratukan sama dia. Daging ayam saja disuwirin Rin buat Cipa. Kalau tahu aslinya lebih gemas lagi," ujar istri Ali Syakieb tersebut.

El Rumi diketahui menemani Syifa Hadju untuk arisan bareng beberapa sahabat, seperti Ali Syakieb, Margin Wieheerm, Lesti Kejora, Kesha Ratuliu, dan Melody Laksani, pada Minggu (28/7/2024) malam. 

Sebelum tampil bersama di pesta pernikahan Thariq dan Aaliyah, El dan Syifa ternyata pernah menghadiri kajian agama bersama. Momen tersebut kemudian dibagikan Kesha Ratuliu di Instagram.

Margin Wieheerm bongkar perlakuan manis El Rumi untuk Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@marginw)
Margin Wieheerm bongkar perlakuan manis El Rumi untuk Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@marginw)

"Akhirnya tayang juga nih foto setelah kita simpan lama ya Cah," ujar Margin mengomentari foto 'triple date' mereka yang diunggah Kesha, pada Sabtu (28/7/2024). 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang terharu bagaimana Syifa Hadju akhirnya bisa menemukan pria yang bisa meratukannya, setelah mengalami hal kurang menyenangkan di hubungan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175531/cincin_lamaran_syifa_hadju-aMCN_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965/el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714/el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174390/el_rumi-UpYH_large.jpg
El Rumi Pamer Foto Pakai Baju Adat Jawa, Rumor Pernikahan Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161767/el_rumi-Wiax_large.jpg
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155187/el_rumi_dan_syifa_hadju-BFSI_large.jpg
Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement