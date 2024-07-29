Margin Wieheerm Bongkar Perlakuan Manis El Rumi untuk Syifa Hadju: Daging Ayam Saja Disuwirin

JAKARTA - Hubungan El Rumi dan Syifa Hadju menjadi topik hangat pembicaraan warganet setelah terlihat datang bareng ke resepsi pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, pada 26 Juli silam.

Kini, giliran Margin Wieheerm yang membongkar perlakuan manis putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut kepada sahabatnya. Hal itu, terlihat dari obrolan sang selebragm di DM Instagram yang diunggah akun @rumpi_gosip, pada Senin (29/7/2024).

Margin Wieheerm bongkar perlakuan manis El Rumi untuk Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@marginw)

"Dia (El Rumi) gentleman banget. Cipa (Syifa Hadju) benar-benar diratukan sama dia. Daging ayam saja disuwirin Rin buat Cipa. Kalau tahu aslinya lebih gemas lagi," ujar istri Ali Syakieb tersebut.

El Rumi diketahui menemani Syifa Hadju untuk arisan bareng beberapa sahabat, seperti Ali Syakieb, Margin Wieheerm, Lesti Kejora, Kesha Ratuliu, dan Melody Laksani, pada Minggu (28/7/2024) malam.

Sebelum tampil bersama di pesta pernikahan Thariq dan Aaliyah, El dan Syifa ternyata pernah menghadiri kajian agama bersama. Momen tersebut kemudian dibagikan Kesha Ratuliu di Instagram.

"Akhirnya tayang juga nih foto setelah kita simpan lama ya Cah," ujar Margin mengomentari foto 'triple date' mereka yang diunggah Kesha, pada Sabtu (28/7/2024).

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang terharu bagaimana Syifa Hadju akhirnya bisa menemukan pria yang bisa meratukannya, setelah mengalami hal kurang menyenangkan di hubungan sebelumnya.