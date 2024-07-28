Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

7 Bulan Syuting Aku Mencintaimu karena Allah, Rizky Billar: Terima Kasih atas Pertemuan Indah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:44 WIB
7 Bulan Syuting Aku Mencintaimu karena Allah, Rizky Billar: Terima Kasih atas Pertemuan Indah
7 Bulan Syuting Aku Mencintaimu karena Allah, Rizky Billar: Terima Kasih atas Pertemuan Indah
JAKARTA - MNC Pictures menggelar tasyakuran dan acara perpisahan sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. Acara yang melibatkan cast dan seluruh kru itu digelar di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (27/7/2024) malam.

Acara yang digelar sebagai bentuk syukur atas kesuksesan proses produksi selama 7 bulan itu dihadiri para cast utamanya: Lesti Kejora, Rizky Billar, Shandy Syarief, Ikbal Fauzi, dan Eksanti Purwanta. 

7 Bulan Syuting Aku Mencintaimu karena Allah, Rizky Billar: Terima Kasih atas Pertemuan Indah. (Foto: Instagram/@rizkybillar)
7 Bulan Syuting Aku Mencintaimu karena Allah, Rizky Billar: Terima Kasih atas Pertemuan Indah. (Foto: Instagram/@rizkybillar)

Dalam kesempatan tersebut, Rizky Billar yang merupakan aktor utama sinetron tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kru yang terlibat. Kebersamaan selama 7 bulan, diakuinya, membuat mereka seperti keluarga.

“Semua yang berdiri di hadapan saya saat ini adalah keluarga saya. Terima kasih atas pertemuan indah dan semua yang dilewati selama hampir 7 bulan ini,” tutur sang aktor.

Rizky Billar mengaku, sangat menikmati proses syuting sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. Pasalnya, ada banyak momen dan kenangan manis yang dilaluinya bersama para kru dan aktor sinetron tersebut.

Halaman:
1 2
