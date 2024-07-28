Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Ryder Sindir Edward Akbar Usai Lihat Keponakannya Pergi Naik Angkot

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |19:45 WIB
Natasha Ryder Sindir Edward Akbar Usai Lihat Keponakannya Pergi Naik Angkot
Natasha Ryder Sindir Edward Akbar Usai Lihat Keponakannya Pergi Naik Angkot (Foto: Instagram/natasharyder)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder memilih untuk menggunakan taksi online dalam kegiatan sehari-harinya, usai mobil pribadinya diduga digelapkan oleh sang suami, Edward Akbar. Nahasnya, kedua buah hatinya juga terpaksa menggunakan angkutan umum atau angkot untuk bepergian.

Melalui Instagram Story diakun pribadinya, Kim membagikan ulang postingan sang ibu, Irvina Zainal yang tengah naik angkot bersama kedua buah hatinya. Diketahui, mereka terpaksa bepergian naik angkot karena mobil yang selama ini dipakai tak lagi berada di tangan Kimberly dan diduga diambil oleh Edward Akbar.

Adik Kim, Natasha Ryder ikut emosi melihat kakak serta keponakannya merasa kesulitan untuk bepergian karena tak memiliki mobil.

Natasha Ryder Sindir Edward Akbar Usai Lihat Keponakannya Pergi Naik Angkot (Foto: Instagram/natasharyder)


"Kan ga seneng ya liat ponakan & kakak gue susah kemana-kemana karena mobilnya gaada," ujar Natasha Ryder dikutip dari unggahan Instagram Story akun @natasharyder, Minggu (28/7/2024).

Natasha Ryder pun menyindir figur ayah biologis dari anak-anaknya dimana diduga yang dimaksud adalah Edward Akbar.


"Mobilnya kemana?" tanya tuh sama biological male figure ponakan gue," ujar Natasha Ryder.

Natasha pun menyinggung soal pernyataan Edward yang tak ingin berpisah demi anak-anaknya. Natasha merasa pernyataan itu bertolak belakang dengan perilakunya yang malah mengambil mobil untuk kebutuhan Kim dan anak-anaknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067880/edward_akbar-nm9r_large.jpg
Tanggapi Pernyataan Ibu Mertua soal KDRT, Edward Akbar Sesumbar Tak Pernah Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067417/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-kuIj_large.jpg
Kimberly Ryder Diduga Alami KDRT dari Edward Akbar Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067364/kimberly_ryder-pzIZ_large.jpg
Kimberly Ryder Kecewa Sidang Cerainya Ditunda Gegara Eksepsi Edward Akbar Belum Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067351/kimberly_ryder-tkWB_large.jpg
Ibunda Kimberly Ryder Jadi Saksi di Sidang Perceraiannya Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057216/kimberly_ryder-GD3v_large.jpg
Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055714/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-0qt8_large.jpg
Edward Akbar Bahas Persoalan Lain saat Tanggapi Permintaan Kimberly Ryder agar Bisa Bertemu Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement