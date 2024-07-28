Natasha Ryder Sindir Edward Akbar Usai Lihat Keponakannya Pergi Naik Angkot

JAKARTA - Kimberly Ryder memilih untuk menggunakan taksi online dalam kegiatan sehari-harinya, usai mobil pribadinya diduga digelapkan oleh sang suami, Edward Akbar. Nahasnya, kedua buah hatinya juga terpaksa menggunakan angkutan umum atau angkot untuk bepergian.

Melalui Instagram Story diakun pribadinya, Kim membagikan ulang postingan sang ibu, Irvina Zainal yang tengah naik angkot bersama kedua buah hatinya. Diketahui, mereka terpaksa bepergian naik angkot karena mobil yang selama ini dipakai tak lagi berada di tangan Kimberly dan diduga diambil oleh Edward Akbar.



Adik Kim, Natasha Ryder ikut emosi melihat kakak serta keponakannya merasa kesulitan untuk bepergian karena tak memiliki mobil.

Natasha Ryder Sindir Edward Akbar Usai Lihat Keponakannya Pergi Naik Angkot (Foto: Instagram/natasharyder)



"Kan ga seneng ya liat ponakan & kakak gue susah kemana-kemana karena mobilnya gaada," ujar Natasha Ryder dikutip dari unggahan Instagram Story akun @natasharyder, Minggu (28/7/2024).



Natasha Ryder pun menyindir figur ayah biologis dari anak-anaknya dimana diduga yang dimaksud adalah Edward Akbar.



"Mobilnya kemana?" tanya tuh sama biological male figure ponakan gue," ujar Natasha Ryder.



Natasha pun menyinggung soal pernyataan Edward yang tak ingin berpisah demi anak-anaknya. Natasha merasa pernyataan itu bertolak belakang dengan perilakunya yang malah mengambil mobil untuk kebutuhan Kim dan anak-anaknya.