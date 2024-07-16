Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Murka Natasha Ryder kepada Edward Akbar: Kocak Lu!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |10:47 WIB
Murka Natasha Ryder kepada Edward Akbar: Kocak Lu!
Murka Natasha Ryder kepada Edward Akbar: Kocak Lu! (Foto: IG Natasha Ryder)
A
A
A

JAKARTA - Adik kandung Kimberly Ryder, Natasha Ryder ikut memberikan tanggapan perihal kabar perceraian sang kakak.

Melalui Instagram story pribadinya, Natasha Ryder tampak murka melihat pesan kakak iparnya, Edward Akbar untuk Kimberly Ryder terkait keputusan untuk bercerai.

Murka Natasha Ryder kepada Edward Akbar: Kocak Lu!
Murka Natasha Ryder kepada Edward Akbar: Kocak Lu!

Natasha Ryder meng-capture unggahan Edward Akbar, yang beranggapan bahwa keputusan Kimberly Ryder untuk bercerai bukan sepenuhnya dari dirinya. Melainkan ada intervensi pihak lain.

"Kocak lu, nyari apa sih?” ujar Natasha Ryder di Instagram @natasharyder, Senin (15/7/2024).

Bahkan Natasha Ryder juga menantang Edward Akbar untuk memblokir akun Instagramnya.

"Silakan block gue di IG," tegas Natasha Ryder.

Perempuan blasteran Indo-Inggris ini bukan mempermasalahkan mengenai pemberitaan dari akun gosip mengenai perceraian sang kakak.

Justru ia menyentil pesan Edward Akbar yang menuliskan caption menggiring opini liar.

"Ngapain lu repost? ngapain bikin highlight story? nyari apa dari publik repost gituan dan bikin caption LUCU gitu ke kakak gue?" tegas Natasha Ryder.

 

