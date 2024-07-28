Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mobil Kimberly Ryder Diduga Digelapkan, Ibunda Bagikan Foto Naik Angkot Bareng Cucu

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:45 WIB
Mobil Kimberly Ryder Diduga Digelapkan, Ibunda Bagikan Foto Naik Angkot Bareng Cucu
Mobil Kimberly Ryder Diduga Digelapkan, Ibunda Bagikan Foto Naik Angkot Bareng Cucu (Foto: Instagram/kimbrlyryder)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan penggelapan mobil Kimberly Ryder yang diduga dilakukan suaminya, Edward Akbar, hingga kini masih diproses oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati begitu, Kimberly bersama sang ibunda, Irvina Zainal, sudah sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi, setelah melaporkan kasus tersebut pada 27 Juni 2024.

Lantaran mobilnya kini tak lagi berada tangannya, wanita yang akrab disapa Kim ini terpaksa menggunakan taksi online untuk kegiatan sehari-harinya. Bahkan.anak-anaknya pun sampai kena imbasnya karena mobil tersebut tak kunjung dikembalikan.

Kimberly Ryder
Mobil Kimberly Ryder Diduga Digelapkan, Ibunda Bagikan Foto Naik Angkot Bareng Cucu (Foto: Instagram/kimbrlyryder)

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, Kim membagikan ulang unggahan sang ibu, Irvina Zainal yang tengah naik angkot bersama kedua anak Kim. Mereka pun bepergian naik angkot karena mobil yang selama ini dipakal tak lagi berada di tangan Kimberly dan diduga diambil oleh Edward Akbar.


"Nggak ada mobil. angkot pun jadi," bunyi keterangan unggahan @irvina_zainal, dikutip Minggu (28/7/2024).


Kuasa hukum Kimberly Ryder, Machi Ahmad, menjelaskan kalau mobil itu memang atas nama kliennya sebagai pemilik. Dia pun membenarkan kalau kliennya sering menggunakan taksi online selama mobil tersebut belum dikembalikan.

 

