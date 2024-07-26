Animasi BIMA S dalam Episode Sacred Forest, Hanya di MNCTV

JAKARTA - MNCTV akan menemani Minggu pagi Anda dengan menayangkan serial animasi BIMA S. Animasi superhero ini berkisah tentang petualangan Satria dan para sahabat dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, MNCTV akan menayangkan episode Sacred Forest pekan ini. Kisahnya tentang Satria yang harus menghadapi monster raksasa di sebuah hutan misterius.

Selain menghadapi monster tersebut, Satria cs juga harus berusaha agar tidak terjebak di hutan tersebut. Jika terjebak, mereka siap-siap menjadi tengkorak. Lalu apa yang akan mereka lakukan?

Animasi BIMA S dalam Episode Sacred Forest. (Foto: MNCTV)

Keseruan serial animasi BIMA S ini akan tayang di MNCTV, pada Sabtu, 27 Juli 2024, pukul 06.00 WIB dan Minggu, 28 Juli 2024, pukul 06.00 WIB.

Tayang perdana pada 2020, serial animasi BIMA S tumbuh menjadi salah satu hiburan favorit keluarga Indonesia pada akhir pekan. Series ini bahkan menerima penghargaan Program Televisi Animasi Terbaik dari Anugerah KPI Awards 2022.