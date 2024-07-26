Umi Pipik Ungkap Kesulitan Jadi Single Parent

JAKARTA - Sudah 11 tahun lamanya Umi Pipik menjadi orang tua tunggal alias single parent. Selama 11 tahun pula, Umi Pipik harus mengurus sendiri empat anaknya, pasca-kepergian Ustaz Jefri Al Buchori untuk selamanya.

Pendakwah kondang itu pun mengakui kerap menemukan kesulitan dalam mengurus anak-anaknya. Sejatinya, kata Umi Pipik, kesulitan itu lumrah terjadi bagi orang tua tunggal memiliki banyak anak.

Umi Pipik Ungkap Kesulitan Jadi Single Parent (Foto: Instagram/_ummi_pipik_)



"Ya nggak mudah ya pastinya. Pasti semuanya dilalui dengan jatuh bangun kadang semua dipikirin sendiri," ucap pemilik nama asli Pipik Dian Irawati itu di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.



Umi Pipik sendiri mengaku jika dirinya termasuk orang yang tertutup meski dengan keluarganya sendiri. Dia memilih mengatasi masalahnya sendiri ketimbang menyusahkan orang lain.



"Saya kan bukan tipe orang yang selalu cerita ke keluarga atau saudara, apapun selagi saya bisa ya saya kerjakan saya nggak merepotkan orang, nggak mau menyusahkan," tuturnya.



"Kan yang namanya ibu, ada nggak ada pasti di ada-adain buat anak. Jadi ya nggak mudah," tambah Umi Pipik.



Disisi lain, Umi Pipik mengaku bersyukur bisa melewati segenap kesulitan itu hingga anak-anaknya mandiri. Wanita 46 tahun itu juga bangga karena sang anak bisa kuat secara mental setelah ditinggal ayahnya.