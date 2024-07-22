Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penjelasan Umi Pipik soal Wanda Hara yang Diduga Datang ke Kajian Mengenakan Cadar

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:42 WIB
Penjelasan Umi Pipik soal Wanda Hara yang Diduga Datang ke Kajian Mengenakan Cadar
Penjelasan Umi Pipik soal Wanda Hara yang Diduga Datang ke Kajian Mengenakan Cadar (Foto: Instagram/_ummi_pipik_)
JAKARTA - Fashion stylist langganan artis-artis Ibukota, Wanda Hara, mendadak jadi perbincangan masyarakat lantaran menggunakan pakaian muslim wanita dan cadar di acara kajian. Hal itu membuat Umi Pipik sebagai salah satu pemuka agama ikut memberikan tanggapannya atas aksi tersebut.


Tanggapan itu diberikan Umi Pipik usai salah satu netizen bertanya pada Umi Pipik lewat kolom komentar unggahan Instagramnya. Pemilik akun itu meminta tanggapan Umi Pipik soal Wanda Hara yang memakai cadar dan duduk di barisan wanita saat hadir dalam kajian Ustaz Hanan Attaki. Apalagi teman-temannya seolah membiarkan hal tersebut terjadi.

"Umi gimana tanggapannya tentang seorang fashion stylist terkenal yang datang ke kajian duduk di tempat akhwat (Wanita) memakai cadar padahal dia Ikhwan (laki-laki) dan teman-teman tidak menegurnya," tulis @fnnysptr23 dikutip dari kolom komentar unggahan @_ummi_pipik_, Senin (22/7/2024).

Penjelasan Umi Pipik soal Wanda Hara yang Diduga Datang ke Kajian Mengenakan Cadar (Foto: Instagram/_ummi_pipik_)


Umi Pipik menanggapi dengan memberikan penjelasan tentang kemuliaan cadar dalam Islam. Sehingga, Umi Pipik mengingatkan bahwa cadar harus digunakan untuk hal-hal yang baik.

"Cadar adalah pakaiannya Sayyidah Fatima, pakaian kemuliaan wanita-wanita mulia yang tidak sepantasnya digunakan untuk hal yang tidak baik. Saya pun pribadi menggunakan cadar bukan berarti diri saya baik atau saya saliha, bahkan dijamin masuk surga juga belum," jawab Umi Pipik.

Tanpa bermaksud memberikan nasihat karena menganggap dirinya lebih baik, Umi Pipik mengingatkan agar tidak menyalahgunakan cadar.

"Saya masih jauh dari saliha dan tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi saya mengimbau buat siapapun jangan gunakan pakaian kemuliaan Sayyidah Fatimah ini dengan hal yang tidak baik, semoga Allah berikan hidayah!" pungkasnya.

 

