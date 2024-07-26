Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Akui Tak Cemburu Lihat Pernikahan Adiknya Dihadiri Keluarga Lengkap

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:36 WIB
Atta Halilintar Akui Tak Cemburu Lihat Pernikahan Adiknya Dihadiri Keluarga Lengkap
Atta Halilintar Akui Tak Cemburu Lihat Pernikahan Adiknya Dihadiri Keluarga Lengkap (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar ikut bahagia melihat adik laki-lakinya, Thariq Halilintar, menikahi wanita pilihan hatinya, Aaliyah Massaid. Kebahagiaan Atta tersebut terjadi lantaran sang adik akhirnya bisa bertemu dengan jodohnya dan mulai menjalani kehidupan baru sebagai seorang suami.

Melihat rangkaian acara pernikahan adiknya mulai dari lamaran, siraman hingga pernikahan seluruhnya disaksikan oleh kedua orangtua dan adik-adiknya secara lengkap, Atta mengaku sangat senang. Bahkan dia sama sekali tak merasa cemburu karena saat pernikahannya kedua orangtuanya serta adik-adiknya tak bisa hadir secara langsung dah hanya melalui virtual, karena pandemi Covid 19.

Atta memberi jawaban bijak saat disinggung soal rasa cemburu. Menurutnya, setiap anak memiliki rezeki masing-masing, dan urusan kehadiran orangtua dan keluarga di acara pernikahan merupakan rezeki yang telah diatur oleh orangtua.

Atta Halilintar Akui Tak Cemburu Lihat Pernikahan Adiknya Dihadiri Keluarga Lengkap (Foto: Instagram/attahalilintar)

Atta tak perlu merasa cemburu karena hal itu. Sebagai kakak, Atta ingin ikut merasakan kebahagiaan di momen istimewa bagi adiknya serta tentunya memberikan dukungan penuh.

"Rezeki orang kan beda-beda, mungkin waktu itu ada halangan atau apa ya. Semua anak punya rezekinya masing-masing, jadi kita pribadi pun gak harus cemburu buta sampai gak mau datang, sebagai abang harus support," ujar Atta Halilintar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).


Sang adik, Fateh Halilintar sendiri menimpali dengan menyebut bahwa dirinya beserta keluarga juga mendukung penuh saat Atta menikah dengan Aurel. Meski menyaksikan secara virtual, tak lantas mengurangi dukungan serta rasa bahagia mereka.

Bahkan kala itu keluarga Gen Halilintar kompak menyiapkan busana seragam di hari pernikahan Atta dan Aurel. Pada intinya, Gen Halilintar full support untuk momen satu kali seumur hidup bagi Atta.

"Waktu bang Atta kits juga full support dari online, dari semuanya, baju kita support," timpal Fateh.

 

