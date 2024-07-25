Tissa Biani Bermimpi Jadi Produser Film dalam Series CinLock

Tissa Biani Bermimpi Jadi Produser Film dalam Series CinLock. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Tissa Biani menjadi pemeran utama wanita dalam series Vision+, CinLock: Love, Camera, Action! Dalam series arahan Andrew Kose tersebut, Tissa beradu akting dengan Omara Esteghlal, Yusuf Mahardika, dan Diandra Agatha.

Series ini bertutur tentang Lala (Tissa Biani), mahasiswi jurusan film yang bercita-cita menjadi produser. Sosoknya dikenal ketus dan ambisius yang membuatnya rela melakukan apapun demi mewujudkan impiannya.

Namun sebuah masalah membuat Lala berpotensi kehilangan sahabat, cinta, dan impiannya sebagai produser film. Di tengah konflik tersebut, penonton akan dibawa menyelami dilema yang dihadapi Lala.

Apakah Lala bisa mempertahankan mimpinya atau justru menyerah demi hubungan personalnya? Series CinLock: Love, Camera, Action! tidak hanya menawarkan cerita cinta, namun juga pandangan tentang hidup.

Series ini diharapkan mampu menginspirasi penonton Vision+. Apakah cinta dan ambisi bisa berjalan beriringan? Anda bisa menentukan jawabannya di CinLock: Love, Camera, Action!

(SIS)