CinLock: Love, Camera, Action Episode 8, Tissa Biani Pertaruhkan Mimpinya

JAKARTA - Serial CinLock: Love, Camera, Action, original series dari Vision+ yang berkolaborasi dengan Studio Antelope kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Anda bisa menyaksikannya melalui link ini.

CinLock: Love, Camera, Action dibintangi oleh berbagai pemeran berbakat seperti Tissa Biani sebagai Lala, Yusuf Mahardika sebagai Jun, Diandra Agatha sebagai Jessica, Omara Esteghlal sebagai Reyhan, Wavi Zihan sebagai Ute, dan masih banyak lagi.

Secara garis besar, serial CinLock: Love, Camera, Action menceritakan kisah Lala, seorang mahasiswi film yang berambisi menjadi seorang produser ternama, dengan mengikuti sebuah produksi film di kampusnya.

Episode 8 ini akan menjadi episode akhir dari perjalanan mimpi Lala. Film pendek yang mereka garap sudah selesai, namun sayangnya sepi penonton.

Tak disangka, Pak Yandy menulis artikel tentang film pendek yang mereka produksi. Tampaknya semesta berpihak pada Lala, banyak mahasiswa yang meminta untuk memutar kembali film pendek itu sekali lagi.

