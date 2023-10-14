Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

CinLock: Love, Camera, Action Episode 8, Tissa Biani Pertaruhkan Mimpinya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |14:33 WIB
CinLock: Love, Camera, Action Episode 8, Tissa Biani Pertaruhkan Mimpinya
Cinlock: Love, Camera, Action (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Serial CinLock: Love, Camera, Action, original series dari Vision+ yang berkolaborasi dengan Studio Antelope kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Anda bisa menyaksikannya melalui link ini.

CinLock: Love, Camera, Action dibintangi oleh berbagai pemeran berbakat seperti Tissa Biani sebagai Lala, Yusuf Mahardika sebagai Jun, Diandra Agatha sebagai Jessica, Omara Esteghlal sebagai Reyhan, Wavi Zihan sebagai Ute, dan masih banyak lagi.

CinLock: Love, Camera, Action Episode 8, Tissa Biani Pertaruhkan Mimpinya

Secara garis besar, serial CinLock: Love, Camera, Action menceritakan kisah Lala, seorang mahasiswi film yang berambisi menjadi seorang produser ternama, dengan mengikuti sebuah produksi film di kampusnya.

Episode 8 ini akan menjadi episode akhir dari perjalanan mimpi Lala. Film pendek yang mereka garap sudah selesai, namun sayangnya sepi penonton.

Tak disangka, Pak Yandy menulis artikel tentang film pendek yang mereka produksi. Tampaknya semesta berpihak pada Lala, banyak mahasiswa yang meminta untuk memutar kembali film pendek itu sekali lagi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement