Tak Ingin Kalah dari Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Rajin Skincare Jelang Nikah

Tak Ingin Kalah dari Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Rajin Skincare Jelang Nikah (Foto: IG Thariq)

JAKARTA - Tak ingin kalah kece dengan calon istrinya, Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar ternyata lagi rajin-rajinnya skin care-an.

Memang sudah jadi rahasia umum Aaliyah Massaid memiliki kulit wajah yang putih, lembut, dan glowing. Hal inilah yang ternyata menjadi salah satu motivasi Thariq untuk ikut tampil maksimal di hari pernikahan mereka.

Prewed Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Pada unggahan story terbarunya di Instagram, Thariq Halilintar terlihat membagikan 2 item skin care yang selama ini rutin ia gunakan.

Selidik punya selidik, Thariq rupanya cukup rutin menggunakan sunscreen (tabir surya). Suncreen yang ia gunakan pun tidak sembarangan.

Menilik keterangan pada kemasannya, Thariq memilih sunscreen yang ampuh melindungi kulitnya dari paparan sinar UV, sekaligus memutihkan, dan merawat kesehatan kulit wajah.

Selain untuk wajah, Thariq juga menggunakan sunscreen untuk bagian bibirnya. Jadi enggak heran ya, wajah adik Atta Halilintar itu terlihat berbeda jelang hari pernikahannya.

“Masih mencoba konsisten rutin pake 2 skincare ini biar hari H glowing. biar gak aal doank yang glowing,” tulisnya pada keterangan foto.

Sebagai informasi, hari ini Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid resmi mengumumkan tanggal pernikahan mereka yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024.