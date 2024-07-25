H-1 Nikah, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Cosplay Jadi Deadpool and Wolverine

JAKARTA - Demam Deadpool & Wolverine ternyata juga melanda pasangan sensasional, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Bahkan, jelang hari pernikahannya, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid malah kedapatan menonton film yang dibintangi Ryan Reynolds dan Hugh Jackman tersebut.

Mengintip unggahan di akun instagram pribadinya, @thariqhalilintar, Thariq dan Aaliyah tampil kompak mengenakan busana yang terinspirasi dari palet warna karakter Deadpool dan Wolverine.

“Mampir ke Gala Premiere Deadpool & Wolverine di tengah kesibukan dan ke-hectic-an pernikahaan.

Bener-bener seru, ketawa dan teriak sepanjang film. Harus banget nonton Deadpool & Wolverine mulai hari ini 24 Juli di bioskop,” tulis Thariq pada keterangan foto.

Di foto itu, Aaliyah Massaid sepertinya tampil sebagai Wolverine dalam balutan long dress berwarna kuning. Untuk menambah kesan maskulin dan garang, Aaliyah memadukan dress tersebut dengan crop top leather jacket hitam.

Rambutnya ditata bergaya ponytail dengan twist middle parted hairstyle. Aaliyah kemudian mengenakan aksesori berupa cakar atau claw khas Wolverine, membuat tampilannya secara keseluruhan terlihat lebih ‘menyala’.

Di sampingnya, sang calon suami tercinta tampil all out mengenakan satu set suit hitam dengan aksen tali menjuntai berwarna merah tua khas karakter Deadpool.