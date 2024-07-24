Respons Angelina Sondakh Usai Diprediksi akan Menikah Tahun Ini dengan Pria Keturunan Ningrat

JAKARTA - Angelina Sondakh sempat diprediksi akan menyusul Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar untuk menikah. Bahkan dia diprediksi akan melepas status jandanya di tahun ini.

Mendengar prediksi tersebut, wanita yang akrab disapa Angie ini sontak memberikan tanggapan dan mengakui jika dirinya cukup terpengaruh dengan ramalan tersebut. Namun sampai saat ini Angie tampaknya lebih memilih untuk memfokuskan diri pada keluarganya terlebih dahulu, terutama Keanu Massaid.



"Pasti terpengaruh, gara-gara aku diprediksi. (Tapi) Keanu masih harus diurus, mamaku masih harus diurus, gitu kan," kata Angelina Sondakh di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Respons Angelina Sondakh Usai Diprediksi akan Menikah Tahun Ini dengan Pria Keturunan Ningrat (Foto: Instagram/angelinasondakh09)



Wanita yang akrab disapa Angie ini kemudian menjelaskan kriteria pria idamannya. Dia berharap mendapat pasangan yang sayang keluarga.



"Jadi, kalau yang mau ngurusin aku harus mau ngurusin Keanu dan ngurusin Oma. Belum Zahwa, belum dengan keluarga besar Masha Allah, Alhamdulillah," lanjutnya.



Sebelumnya, Hard Gumay sempat meramal bahwa Angie akan menikah dengan seorang laki-laki dengan tinggi 175 cm berkepala botak, berkulit putih dan memiliki badan berisi. Bahkan Har Gumay juga menyebut jika sosok pria berinisial D itu bukan berasal dari pemerintahan.