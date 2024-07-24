Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angelina Sondakh Ungkap Alasan Menangis Haru di Momen Pengajian Aaliyah Massaid

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:14 WIB
Angelina Sondakh Ungkap Alasan Menangis Haru di Momen Pengajian Aaliyah Massaid
Angelina Sondakh Ungkap Alasan Menangis Haru di Momen Pengajian Aaliyah Massaid (Foto: IG Angelina)
A
A
A

JAKARTA - Angelina Sondakh menangis haru dalam momen pengajian dan siraman Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Wanita yang akrab disapa Angie ini mengaku tangisnya pecah ketika mendengar Surah Ar-Rahman dilantunkan.

Angelina Sondakh. (Foto: Instagram @angelinasondakh09)
Angelina Sondakh. (Foto: Instagram @angelinasondakh09)

"Pas baca asmaul husna udah mulai mewek nih. Baca Ar-Rahman. Baru sampe Ar-Rahman (dia baca ayatnya) baru sampai situ sudah ngucur tapi aku janji untuk tidak menangis lagi, malas, gitu kan," ucap Angelina Sondakh di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bukan tanpa sebab, air mata Angie tumpah karena mendalami makna dalam doa tersebut untuk melepas anak sambungnya untuk menikah.

"Hikmahnya itu ketika kita mendoakan apalagi untuk kehidupan baru anak kita, kan kita ingin supaya doa itu ijabah," katanya.

"Mudah-mudahan kita mustajab dan semua yang mendoakan hari itu dikabulkan Allah SWT dengan memohon supaya sakinah mawadah waramah setelah akad," tambahnya.

Selain berbahagia, Angie juga mengaku tak menyangka melihat Aaliyah Massaid yang sudah dewasa, akan menikah dengan pujaan hatinya.

 

