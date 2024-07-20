Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Angelina Sondakh untuk Thariq Halilintar yang Akan Jadi Suami Aaliyah Massaid

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |14:30 WIB
Pesan Angelina Sondakh untuk Thariq Halilintar yang Akan Jadi Suami Aaliyah Massaid
Pesan Angelina Sondakh untuk Thariq Halilintar yang Akan Jadi Suami Aaliyah Massaid (Foto: IG Angelina Sondakh)
JAKARTA - Angelina Sondakh menitipkan pesan untuk Thariq Halilintar yang akan segera menjadi suami dari putri sambungnya, Aaliyah Massaid. 

Sebagaimana diketahui, pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akan segera menikah. Keduanya juga akan menggelar acara  pengajian dan siraman pada Sabtu, (20/7/2024).

Pesan Angelina Sondakh untuk Thariq Halilintar yang Akan Jadi Suami Aaliyah Massaid
Pesan Angelina Sondakh untuk Thariq Halilintar yang Akan Jadi Suami Aaliyah Massaid

Bertepatan dengan hari spesial tersebut, Angelina Sondakh dengan senang hati menyambut kehadiran Thariq Halilintar di tengah keluarga besar Massaid. Angelina Sondakh juga berharap Thariq bisa meringankan beban Aaliyah Massaid yang sejak kecil kehilangan sosok ayah. 

"Thariq, meskipun kamu tidak bisa menggantikan cinta Papa Adji kepada @aaliyah.massaid @zahwamassaid and @keanu_massaid, doa mommy adalah agar kamu bisa meringankan "hati yang patah" yang mereka rasakan sejak kepergian Papa Adji," tulis Angelina Sondakh di akun Instagram @angelinasondakh09, Sabtu (20/7/2024).

Lebih lanjut, istri mendiang Adjie Massaid itu juga berharap anak kelima Gen Halilintar ini dapat akur dengan adik dan kakak Aaliyah Massaid.

"Keanu akan menjadi adikmu... Zahwa akan menjadi kakakmu ....Insyaa Allah. Harapanku, kalian bisa memiliki hubungan persaudaraan seperti aku, Kak @mudji_massaid, dan Mbak @dewitanggraeni. Kami selalu mendukung dan mencintai satu sama lain, through thick and thin," lanjut Angelina Sondakh.

"@thariqhalilintar, kehadiran anda membawa berkah. Ini bukan tentang mengganti cinta, tapi menambahnya. Aaliyah, Zahwa, dan Keanu berhak mendapatkan kebahagiaan, dan saya yakin Anda bisa mewujudkannya dalam hidup mereka," tambah Angelina Sondakh.

 

