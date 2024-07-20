Angelina Sondakh Menangis Dengar Pesan Aaliyah Massaid saat Momen Pengajian

JAKARTA - Angelina Sondakh ikut hadir dalam acara pengajian dan siraman Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar yang digelar pada Sabtu (20/7/2024).

Kedua prosesi tersebut disiarkan langsung di kanal YouTube Thariq Halilintar.

Saat acara pengajian digelar, Thariq Halilintar diapit oleh kedua orangtuanya, Geni Faruk dan Anofial Asmid. Sementara Aaliyah didampingi oleh sang ibu Reza Artamevia dan sang kakak Zahwa Massaid.

Angelina Sondakh dan anak (IG)

Sebagai ibu sambung, Angelina Sondakh duduk di bagian bawah bersama keluarga lainnya yang juga hadir. Kemudian Aaliyah Massaid meminta izin kepada MC untuk menyampaikan pesan kepada Angelina Sondakh.

"Untuk Mami Angie, Keanu, dan kakak saya, Zahwa. Terima kasih selalu menemani Aaliyah dalam masa-masa aaliyah suka maupun duka, selalu bersama," ucap Aaliyah Massaid.

"Aaliyah nggak akan mungkin mengganti apapun di dunia ini karena Aaliyah memiliki kalian yang membuat Aaliyah sekuat dan setegar sekarang," tambah Aaliyah.

Mendengar pesan dari Aaliyah Massaid, Angelina Sondakh langsung menangis haru dengan ucapan sang putri.