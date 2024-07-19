Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angelina Sondakh Sambut Bahagia Kepulangan Zahwa Massaid : Mari Ciptakan Kenangan Baru Bersama

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:04 WIB
JAKARTA - Kakak Aaliyah Massaid, Zahwa Massaid beberapa waktu lalu sudah kembali ke Indonesia setelah lama menetap di New York. Kepulangannya itu diduga untuk menghadiri acara pernikahan adiknya dengan Thariq yang tinggal menghitung hari.

Baru-baru ini, Zahwa pun menghabiskan waktu bersama keluarganya, termasuk ibu sambungnya Angelina Sondakh. Terungkap dari unggahan Instagram Story Angelina Sondakh, mereka sedang 'family time' bersama Reza Artamevia, Aaliyah, Mudjie Massaid dan anggota keluarga lainnya serta Thariq Halilintar, calon suami Aaliyah.

Angelina Sondakh Sambut Bahagia Kepulangan Zahwa Massaid : Mari Ciptakan Kenangan Baru Bersama
Angelina Sondakh Sambut Bahagia Kepulangan Zahwa Massaid : Mari Ciptakan Kenangan Baru Bersama

Wanita yang akrab disapa Angie itu pun membagikan potretnya bersama Zahwa untuk menyambut kepulangannya. Angie pun menuliskan pesan menyentuh dengan menyebut bahwa takdir untuk menjadi ibu sambung Zahwa adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. 

"Selamat datang di rumah, gadis manisku @zahwamassaid. Hidup ini penuh dengan momen indah, dan salah satu momen terbaikku adalah menjadikanmu sebagai putriku," ujar Angelina Sondakh dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @angelinasondakh09, Jumat (19/7/2024). 

Angie pun mengenang momen saat dirinya merawat Zahwa dan Aaliyah saat masa kecil mereka usai resmi menikah dengan Adjie Massaid. Sosok Zahwa yang ramah dan selalu menebar senyum menularkan semangat untuknya. 

"Saya masih ingat senyuman Anda bertahun-tahun yang lalu, dan energi menular Anda tak terlupakan. Saya ingat betul saat Anda dan @aaliyah.massaid membawa saya ke Universitas Indonesia dan dengan sabar menunggu saya selesai," sambungnya.

 

