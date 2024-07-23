Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Menangis saat Pledoinya Dibacakan Kuasa Hukum dalam Sidang Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |16:35 WIB
Ammar Zoni Menangis saat Pledoinya Dibacakan Kuasa Hukum dalam Sidang Kasus Narkoba
Ammar Zoni Menangis saat Pledoinya Dibacakan Kuasa Hukum dalam Sidang Kasus Narkoba (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni tak kuasa menahan kesedihan ketika menjalani sidang pledoi atau nota pembelaannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (23/7/2024). Diketahui, mantan suami Irish Bella itu mengikuti sidang tersebut dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, melalui aplikasi Zoom.

Adapun pledoi Ammar dibacakan oleh kuasa hukumnya, Jon Mathias, yang hadir secara langsung di pengadilan.

Jon dalam pledoi itu, meminta hakim PN Jakbar memberikan putusan yang adil bagi kliennya. Sang pengacara juga sempat meyakinkan hakim kalau Ammar sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya.

Ammar Zoni Menangis saat Pledoinya Dibacakan Kuasa Hukum dalam Sidang Kasus Narkoba (Foto: Ravie Wardani/MPI)


"Mudah-mudahan majelis hakim tidak mengecewakan terdakwa dalam putusannya. Apapun putusannya, semoga dalam menjalankan tugasnya tetap mempertimbangkan nasib masyarakat khususnya nasib terdakwa yakni Ammar Zoni," tutur Jon Mathias di persidangan.

"Terdakwa Ammar sudah berusaha menjadi influencer yang baik. Terdakwa Ammar juga mengalami gangguan psikologis dan kata saksi tidak bisa tinggal sendirian. Terdakwa Ammar sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Setelah keluar, terdakwa Ammar ingin tinggal bersama istri namun ternyata di gugat cerai," tambahnya.

Mendengar pledoi tersebut, Ammar Zoni tak kuasa menahan kesedihan. Ammar juga sesekali mengusap wajahnya dari tetesan air mata yang jatuh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement