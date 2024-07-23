Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Tarek dan Influencer Lainnya Bertemu dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |14:36 WIB
Farel Tarek dan Influencer Lainnya Bertemu dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif
Farel Tarek dan Influencer Lainnya Bertemu dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Foto: Dok Farel Tarek)
A
A
A

JAKARTA - Farel Tarek menghadiri makan siang bersama yang diselenggarakan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Angela Tanoesoedibjo, yang juga merupakan Ketua Harian Partai Perindo pada Sabtu, 10 Juli 2024. Tak hanya Farel Tarek, acara tersebut turut dihadiri oleh beberapa influencer seperti Esther Natalia, Rian Fahardhi, dan Saira Saima.

Kehadiran Farel Tarek serta beberapa influencer lain di acara makan siang bersama tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antara influencer dan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Wakil Menteri Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan para influencer dalam mempromosikan pariwisata serta produk-produk lokal Indonesia.

Para influencer, dengan jangkauan audiens yang luas, dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata Indonesia. Mereka dapat menciptakan konten kreatif yang menarik, mendorong masyarakat untuk lebih memilih destinasi domestik dari pada berlibur ke luar negeri.

Farel Tarek dan Influencer Lainnya Bertemu dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Foto: Dok Farel Tarek)


Selain itu, Angela Tanoesoedibjo memastikan adanya kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan perlindungan hak-hak para kreator konten. Program pengembangan bagi influencer, seperti pelatihan dalam branding, pemasaran digital, dan pengelolaan bisnis kreatif, juga disiapkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka.

Farel Tarek adalah contoh nyata influencer yang telah berkontribusi pada ekonomi kreatif Indonesia. Dengan konten-konten menarik yang dibuatnya di berbagai destinasi wisata di Indonesia, Farel berhasil menarik minat banyak orang untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut.

Kontennya yang informatif dan inspiratif tidak hanya mempromosikan keindahan Indonesia tetapi juga membantu meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi lokal.

 

Halaman:
1 2
