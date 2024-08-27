Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fokus pada Kesehatan Mental, Influencer Astrellita Trisnawati Wijaya Beri Dampak Positif bagi Pengikutnya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |23:45 WIB
JAKARTA - Astrellita Trisnawati Wijaya alias Astrell atau AST semakin dikenal usai menjadi bagian dari anggota Asosiasi Influencer Indonesia. Dia menggabungkan passion dan keahliannya untuk memberi dampak positif pada pengikutnya sebagai influencer lifestyle.

Astrellita merupakan influencer yang fokus pada lifestyle serta kesehatan mental. Hal itu membuatnya mampu memberikan dampak positif kepada ribuan pengikutnya. Terlebih, dia juga senang mengeksplorasi hal-hal baru

“Saya selalu tertarik dengan hal-hal baru dan itu menjadi motivasi utama saya”, ujarnya.

Melalui perjalanan hidup dan karirnya, Astrellita membuktikan bahwa setiap orang dapat melatih diri untuk berfokus pada hal positif dan terus belajar. Sekaligus berbagi manfaat kepada orang banyak lewat konten-konten yang dibagikan.

Astrellita sendiri mengaku memiliki minat pada psikologi dan psikoterapi.

"Banyak teman yang curhat ke saya, kemudian saya analisa penyebab masalah mereka, sampai akhirnya bertemu solusi, itu seperti mencari 'behind the scene' dari sebuah 'movie' ”, tambahnya.

 

