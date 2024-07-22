Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Tarek Ungkap Tips Ketika Kendaraan Terjebak di Rel Kereta Api

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:20 WIB
Farel Tarek Ungkap Tips Ketika Kendaraan Terjebak di Rel Kereta Api
Farel Tarek ungkap bahaya kendaraan melintas di rel kereta api. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Content creator Farel Tarek membahas tema unik dalam konten Shorts di YouTube. Adapaun tema yang diangkatnya adalah tentang bahaya rel kereta api di Indonesia.

Dalam kontennya, Farel menjelaskan, bahwa rel kereta api memiliki medan magnet yang sangat kuat. Jika kendaraan terlalu dekat dengan perlintasan kereta, akan ada potensi mesin mati seketika.  

Selanjutnya, Farel Tarek membagikan tips jika suatu hari nanti kendaraan Anda terjebak di rel kereta api. Dia menyarankan agar pengendara tetap tenang dan segera mendorong kendaraan keluar dari perlintasan kereta.

Farel Tarek ungkap bahaya melintas di rel kereta api. (Foto: MNC Media)
Farel Tarek ungkap bahaya melintas di rel kereta api. (Foto: MNC Media)

Tips tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan yang bisa terjadi akibat kendaraan mati mesin di rel kereta. Menariknya, Farel syuting video itu di sebuah perlintasan rel kereta.

Hal itu membuat para pengikutnya memberikan apresiasi. “Buat konten di depan publik tanpa rasa malu, luar biasa banget loh,” tutur seorang warganet di kolom komentar unggahannya.

Halaman:
1 2
