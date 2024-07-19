Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:55 WIB
Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk
Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Farel Tarek menyuguhkan berbagai genre dalam kontennya di YouTube. Selain video POV dan wisata menarik, dia juga mengunggah video motivasi untuk subscribernya.

Dalam video Shorts di YouTube, Farel mengajak para subscribernya untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan menjalankan hidup penuh makan. Farel meyakini, banyak orang menjalani hidup dengan aman tapi tidak nyaman. 

Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk. (Foto: MNC Media)
Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk. (Foto: MNC Media)

Untuk membuat hidup lebih nyaman dan aman, Farel Tarek mengajak subscribernya untuk melakukan sesuatu dengan senyuman tulus.

Oleh karena itu, Farel mendorong pengikutnya untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap aktivitas sehingga senyuman yang terpancar adalah senyuman tulus, bukan senyuman yang dipaksakan. 

Farel Tarek meyakini perubahan kecil dapat membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang. Dengan meninggalkan kebiasaan buruk dan fokus pada kebahagiaan, seseorang dapat mencapai hidup yang lebih baik dan bermakna.

Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk. (Foto: MNC Media)
Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk. (Foto: MNC Media)

