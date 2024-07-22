Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Tulis Pesan Menyentuh saat Antar Xabiru Masuk SD

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |15:35 WIB
Rachel Vennya Tulis Pesan Menyentuh saat Antar Xabiru Masuk SD
Rachel Vennya Tulis Pesan Menyentuh saat Antar Xabiru Masuk SD (Foto: Instagram/rachelvennya)
JAKARTA - Putra dari Rachel Vennya, Xabiru Oshe Al Hakim, sudah resmi menjadi siswa kelas 1 di Sekolah Dasar (SD). Di momen pertama putranya masuk sekolah setelah sempat libur beberapa minggu, sang selebgram berkesempatan untuk mengantarnya.

Momen saat Rachel mengantarkan Xabiru di momen pertama sekolahnya sebagai siswa SD pun dibagikan olehnya melalui akun Instagram, @rachelvennya.


“First day of school, selamat kelas 1 SD sayang, ga nyangka kamu benar-benar udah sekolah,” tulis Rachel.

Rachel Vennya Tulis Pesan Menyentuh saat Antar Xabiru Masuk SD (Foto: Instagram/rachelvennya)


Kekasih Salim Nauderer ini pun menuliskan pesan manis di momen dirinya mengantar Xabiru sekolah. Nampak bocah 6,7 tahun ini mengenakan seragam sekolah dan melambaikan tangannya pada Rachel.

Rachel mengatakan dirinya merasa terharu sekaligus tak menyangka putranya sudah semakin besar bahkan sudah duduk di bangku sekolah.

“Sejujurnya buna gak nyangka udah ngerawat abang sampai di titik ini, buna selalu bertanya-tanya apa buna sebenernya bener dan apa buna pantas jadi ‘ibu’,” tambahnya.

Meski merasa haru dan sedih melihat sang putra sudah bersekolah, Rachel tetap merasa bahagia dan bangga. Menurutnya, Xabiru adalah sosok anak yang tumbuh maksimal dan memiliki kepribadian yang lembut.

 

