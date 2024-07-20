Advertisement
Kepergian Dali Wassink Bikin Rachel Vennya Takut Kehilangan Pasangan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |18:05 WIB
Kepergian Dali Wassink Bikin Rachel Vennya Takut Kehilangan Pasangan
Kepergian Dali Wassink Bikin Rachel Vennya Takut Kehilangan Pasangan (Foto: IG Rachel Vennya)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya tak henti-hentinya menangis saat mengetahui kabar kepergian suami Jennifer Coppen untuk selamanya. Diketahui Dali Wassink meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di Bali, pada 18 Juli 2024, pukul 02.20 WITA. 

Meski tak mengenal secara personal, Rachel yang sering melihat momen hangat Dali Wassink, Jennifer dan putri mereka, Kamari melalui media sosial ikut merasa sedih. 

"Ah gue nangis berat. Jarang-jarang nangisin laki orang, sumpah gakuat dada gue, padahal gue cuma liatin sekelibet aja papa Dali, mama Jen & Kamari," ujar Rachel Vennya dikutip dari Instagram Story @rachelvennya, Sabtu (20/7/2024). 

Rachel Vennya
Rachel Vennya

Rachel Vennya mengaku dirinya langsung membayangkan apa yang terjadi kepadanya jika kejadian serupa menimpa dirinya. Sebab, Rachel mulai bergantung kepada sang kekasih, Salim Nauderer dalam kehidupannya. 

"Kayaknya gue kalo ditinggal gitu ama salim juga bisa drop banget deh, sekarang gue udah ga bisa apa-apa, semuanya udah dikerjain dia,  dari buka pintu mobil sampe bukain plastik sambel semuanya udah Salim yang kerjain gue udah ga bisa, dulu angkat galon bisa sekarang buka tutup botol aja ga bisa saking dimanja huhu aaa sedih banget gak kuat ngejalanin hari (??) beneran dah," tandasnya.

Bahkan, momen ini juga membuat Rachel Vennya mengubah pandangannya soal pasangan. Jika dulu dirinya merasa lebih baik ditinggal pergi pasangan untuk selamanya ketimbang melihatnya selingkuh, pandangannya mendadak berubah. 

Sebab, dirinya tak bisa membayangkan apakah sanggup untuk menerima kenyataan pahit harus ditinggalkan oleh orang yang dicintainya untuk selamanya. 

"Dulu pernah bilang kalau lebih baik ditinggal pasangan di dunia ini daripada dia selingkuh, mungkin mau tarik kata itu karena sejujurnya aku sendiri gatau aku bisa cope sama kehilangan seseorang yang aku sayang selama lamanya atau ngga," ungkapnya. 

 

