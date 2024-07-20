Berduka atas Kepergian Dali Wassink, Rachel Vennya Malah Dituduh Narsistik

JAKARTA - Rachel Vennya ikut berduka atas meninggalnya Dali Wassink, suami Jennifer Coppen. Lewat story Instagram eksklusifnya, Rachel Vennya mengaku menangis dan mengungkapkan rasa simpatinya kepada Jennifer Coppen yang ditinggal Dali Wassink.

"Ah gue nangis berat. Jarang-jarang nangisin laki orang, sumpah gak kuat dada gue. Padahal gue cuma lihat sekelibet aja Papa Dali, Mama Jen, dan Kamari," tulis Rachel Vennya di Instagram story yang diunggah ulang akun Instagram @lembe_danu, Sabtu (20/7/2024).

Rachel Vennya

Rachel Vennya juga memposisikan dirinya sebagai Jennifer Coppen pasti tidak akan kuat menghadapi cobaan tersebut.

Sayangnya, Niat baik itu justru menjadi boomerang sendiri bagi Rachel Vennya. Sebab dalam tulisan tersebut, Rachel Vennya membandingkan dirinya yang juga pasti akan merasa sangat drop jika di tinggal oleh sang kekasih Salim Nauderer.

"Kayaknya gue kalau ditinggal gitu sama Salim juga bisa drop banget, deh. Sekarang gue udah gak bisa apa-apa. Semuanya udah dikerjain dia (Salim Nauderer)," ungkap Rachel Vennya.

Janda dua anak itu menerangkan bahwa, selama berpacaran Salim Nauderer sering kali memanjakannya dengan cara melakukan seluruh pekerjaan rumah, hingga membukakan pintu mobil untuk Rachel Vennya.

"Dari buka pintu mobil sampai bukain plastik sambel semuanya Salim yang kerjain. Dulu angkat galon bisa, sekarang buka tutup botol aja gak bisa saking dimanja," tutur Rachel Vennya. Huhu aaa sedih bgt gak kuat ngejalanin hari (??) beneran dah," tutup Rachel Vennya.

Tak ayal unggahan itu langsung menuai kritik dari netizen. Banyak yang menilai bahwa konsep perbandingan hidup antara Rachel Vennya dengan Jennifer Coppen sangat berbeda. Bahkan Rachel Vennya juga dituduh mengidap NPD (Narcissistic Personality Dsorder) di mana kondisi mental seseorang yang memiliki perasaan harus berpusat pada kepentingan dirinya sendiri.

"Ciri-ciri orang NPD nih, lagi bahas soal hal lain apapun itu, pasti mesti center of attentionnya bahas soal dirinya sendiri. Me. Me. Me," ujar akun @kol***.

"Selalu.... pick me ga bisa liat moment," tambah @ela***.

"Tanpa sadar dia sedang menjatuhkan salim di depan publik kek ini loh pembantu gue," celetuk @sur***.

"Buka tutup botol gak bisa? kena stroke kah?" sindir @syaa**.