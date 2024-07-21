Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Emosi Usai Netizen Komentari Pedas Kecelakaan yang Menewaskan Dali Wassink

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |11:45 WIB
Abidzar Al Ghifari Emosi Usai Netizen Komentari Pedas Kecelakaan yang Menewaskan Dali Wassink
Abidzar Al Ghifari Emosi Usai Netizen Komentari Pedas Kecelakaan yang Menewaskan Dali Wassink (Foto: Instagram/abidzar73)
A
A
A

JAKARTA - Kabar meninggalnya suami Jennifer Coppen, Yitta Dali Wassink pada Kamis, 18 Juli 2024 pukul 02.00 WITA lantaran kecelakaan tunggal, hingga kini masih menjadi perbincangan di kalangan netizen. Sayangnya, tak semua orang bisa merasakan duka yang dialami oleh Jennifer Coppen dan keluarga.

Salah satunya pemilik akun @rubihmsyh. Bukannya mendoakan yang baik terkait kabar meninggalnya seseorang lantaran mengalami kecelakaan, dia justru mengomentari pedas kecelakaan tersebut. Bahkan dia merasa sebal apabila ada orang yang kebut-kebutan di jalan tetapi tidak mengalami kecelakaan.

"Kalau bawa motor kayak gitu, tapi gak kecelakaan gw yang sebel sih. ya rasain aja. Perkara dia seleb atau apalah gak peduli jg, selevel sama jamet yang suka ngebut ngebutan di jalan," bunyi cuitan akun @rubihmsyh.

"Ya kalo lu kerjaannya solat, ngaji di masjid bukan gak mungkin lo meninggal juga dengan keadaan begitu. lah ini? ya orang kadang susah nerima fakta aja, karena terlalu dekat sama realita," sambungnya.

Abidzar Al Ghifari Emosi Usai Netizen Komentari Pedas Kecelakaan yang Menewaskan Dali Wassink (Foto: Instagram/abidzar73)



Lalu, cuitan itu dibalas oleh akun @rsucadvfmiur5 yang menuliskan nama Ustaz Jefri Al Buchori yang beberapa tahun lalu juga meninggal dunia karena kecelakaan motor.

Mengetahui nama ayahnya disebut, Abidzar Al Ghifari lantas naik pitam. Dia pun mencari pemilik kedua akun tersebut hingga meminta bantuan ke pihak kepolisian. 

 

Halaman:
1 2
