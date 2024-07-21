Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Reunian, 3 DIVA Ajak Penonton Nostalgia di We The Fest 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |01:04 WIB
JAKARTA - We The Fest 2024 turut menghadirkan 3 DIVA. Di WTF 2024 ini, Krisdayanti, Ruth Sahanaya dan Titi DJ reunian dan tampil bersama di atas panggung. Penampilan mereka begitu memukau dan sukses bikin netizen bernostalgia.

“Terima kasih yang sudah datang ke sini memilih untuk menonton kita,” ungkap Titi DJ di atas panggung.

3 DIVA membawakan sederet lagu hits mereka seperti A Lotta Love, Bawa Daku Pergi hingga Mahadaya Cinta. Uthe, Titi dan KD begitu kompak dan tampil prima di atas panggung.

Selain itu, mereka juga berkesempatan tampil masing-masing dengan sederet lagu andalan ketiganya. Ruth Sahanaya bikin penonton nostalgia dengan lagu Keliru, Titi DJ dengan lagu Sang Dewi dan Krisdayanti membawakan Cobalah Untuk Setia.

Tak hanya itu, KD juga kagum mengetahui banyak penonton muda yang mengetahui dan ikut nyanyi bareng lagu-lagu mereka. Penampilan 3 DIVA pun ditutup dengan meriah dan sorak sorai para penonton.

Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional. 

 

