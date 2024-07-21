We The Fest 2024, BIBI hingga Peggy Gou Bikin Penonton Chill Bareng

JAKARTA - Dua musisi internasional, BIBI dan Peggy Gou sukses mengguncang panggung We The Fest 2024. Penampilan mereka sukses bikin penonton berjoget hingga chill bareng di WTF 2024.

BIBI, penyanyi asal Korea Selatan ini tampil lebih dulu dari Peggy Gou di We The Fest Stage pada pukul 20.35 WIB. Sorak sorai penonton meramaikan momen saat BIBI muncul di atas panggung.

BIBI tampil memukau dan membawakan sederet lagu hits-nya seperti Sugar Rush, The Weekend dan masih banyak lagi. BIBI bahkan kagum dengan penonton WTF 2024 hingga tak ingin pergi dari Jakarta.

“Ini pertama kalinya aku ke Jakarta. Aku ingin tinggal di sini,” ungkap BIBI.

Usai penampilan BIBI, panggung We The Fest 2024 juga diguncang oleh musisi Tanah Air, 3 DIVA. Ruth Sahanaya, Titi DJ dan Krisdayanti berhasil mengajak penonton WTF 2024 bernostalgia.

Semakin malam, penonton pun dihibur oleh penampilan spesial dj asal Jepang, Peggy Gou. Lantunan musik EDM yang dibawakan Peggy berhasil membuat suasana semakin chill dan meriah. Peggy Gou pun menutup malam We The Fest 2024 hari ke-2 ini.

Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional.