HOME CELEBRITY MUSIK

Penyanyi Megi Andika Cari Inspirasi untuk Musik Video Terbarunya di Alam Bebas

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |15:35 WIB
Penyanyi Megi Andika Cari Inspirasi untuk Musik Video Terbarunya di Alam Bebas
Penyanyi Megi Andika Cari Inspirasi untuk Musik Video Terbarunya di Alam Bebas (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Megi Andika tidak hanya memiliki ketertarikan dengan dunia tarik suara. Pelantun 'Jadian' ini rupanya juga memiliki hobi menaklukkan tantangan yang memicu adrenalin.

Terbaru, Megi Andika pun melakukan adventure di Kabupaten Sijunjung. Bahkan dia mengaku sangat senang bisa berpetualang ke alam bebas sambil menikmati indahnya ciptaan Tuhan.


"Alhamdulillah seru banget bisa hiking dan beradventure gitu, perjalanan yang seru sambil melihat indahnya pemandangan ciptaan ALLAH," ujar Megi Andika baru-baru ini.


"Yang paling bikin aku percaya diri aku selalu menggunakan Hikemore dalam beradventure," lanjutnya.

Penyanyi Megi Andika Cari Inspirasi untuk Musik Video Terbarunya di Alam Bebas (Foto: Ist)


Menjalani petualangan bersama Hikemore diakui Megi Andika merupakan sebuah hal yang membuatnya senang. Sebab, tidak hanya nyaman digunakan, namun Hikemore membuat penampilannya semakin trendy.

"Pokoknya kegiatan di alam aku selalu Hikemore, mulai dari jaket yang sangat melindungi ketika cuaca dingin, hujan maupun panas. Aku juga pakai tas yang serba keren juga dari Hikemore yang sangat pas digunakan di saat adventure," bebernya.

