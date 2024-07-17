Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Hetty Koes Endang, Penyanyi Senior yang Disomasi karena Ubah Lirik Lagu

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |11:35 WIB
Biodata dan Agama Hetty Koes Endang, Penyanyi Senior yang Disomasi karena Ubah Lirik Lagu
Biodata dan Agama Hetty Koes Endang. (Foto: Instagram/@hke57)
JAKARTA - Biodata dan Agama Hetty Koes Endang akan dibahas dalam artikel ini. Penyanyi senior itu menarik perhatian setelah disomasi Richard Kyoto karena mengubah lirik lagu Kasih yang diciptakannya pada 1996. 

Purwadi, kuasa hukum Richard mengatakan, Hetty mengubah lirik lagu Kasih saat tampil di Konsert Satu Suara Volume 2 yang digelar di Istana Budaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7-8 November 2015. 

Biodata dan Agama Hetty Koes Endang
Biodata dan Agama Hetty Koes Endang. (Foto: Instagram/@hke57)

Lirik ‘zKasih, percayalah pada diriku, hidup matiku, hanyalah untukmu’ menurut sang kuasa hukum, diubah menjadi ‘Kasih percayalah kepada diriku, kasih sayangku hanyalah untukmu’. 

“Jadi bagian ‘hidup matiku’ diubahnya menjadi ‘kasih sayangku’” tutur Purwadi kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 16 Juli 2024. 

Tak hanya mempersoalkan perubahan lirik, Richard Kyoto juga tak terima namanya sebagai pencipta lagu Kasih diubah menjadi Muh Nasir bin Muhammed dalam sampul DVD Konsert Satu Suara Volume 2.

Karena itu, Purwadi meminta pihak Hetty Koes Endang menanggapi somasi terbuka tersebut setelah tiga somasi sebelumnya tak ditanggapi. “Kami tunggu dalam 7 hari setelah somasi terbuka dilayangkan,” ujarnya.

Biodata dan Agama Hetty Koes Endang. (Foto: Instagram/@hke57)
Biodata dan Agama Hetty Koes Endang. (Foto: Instagram/@hke57)

Lalu siapa sebenarnya Hetty Koes Endang? Bagaimana kiprahnya di panggung musik dua negara? Berikut ulasan Okezone.

Hetty Koes Endang lahir di Jakarta, pada 6 Agustus 1957. Dia memulai kariernya sebagai penyanyi profesional pada era ‘70-an saat usianya masih 14 tahun. Namanya melambung saat menerima penghargaan Most Outstanding Performance di ajang WPSF Tokyo, pada 1977.

 

