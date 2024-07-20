Animasi BIMA S dalam Episode Prof T’s Secret, Hanya di GTV

JAKARTA - GTV akan menghangatkan Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan serial animasi BIMA S. Serial superhero itu berkisah tentang petualangan Satria dan para sahabat dalam mengumpulkan kekuatan 7 matrix.

Episode Prof T’Secret yang tayang pada Minggu (21/7/2024), bercerita tentang perjalanan Satria dan para sahabatnya mencari matrix. Namun perjalanan mereka harus terhenti di sebuah planet karena kehabisan bahan bakar.

Namun planet yang disinggahi Satria dan sahabatnya bukanlah planet biasa. Planet itu merupakan tempat yang sangat berarti bagi Prof. T. Ada apa dengan planet tersebut sebenarnya?

Jangan lewatkan menonton episode Prof T’s Secret BIMA S di GTV, pada Minggu (21/7/2024), pukul 08.00 WIB.

Animasi yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series ini dirilis di layar kaca sejak tahun 2020. Dalam 2 tahun, produk MNC Animation ini meraih penghargaan Program Animasi Terbaik kategori Televisi dari Anugerah KPI Awards 2022.