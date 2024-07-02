Rachel Vennya Bagikan Video Xabiru Unboxing Kado Gucci dari Teman Sekolah

JAKARTA - Rachel Vennya baru-baru ini membagikan momen unboxing kado-kado milik sang putra, Xabiru. Diketahui, kado tersebut didapat Xabiru dari sahabatnya di sekolah.

Tak tanggung-tanggung, kado milik bocah berusia 7 tahun ini super mewah dan berasal dari brand fashion ternama, Gucci.

Menariknya, Xabiru tidak hanya mendapat satu kado. Total ada sekitar lima macam hadiah yang diberikan oleh teman Xabiru dari brand tersebut.

“Unboxing kado dari teman abang,” kata Rachel di akun TikTok-nya, @rachelvennya dikutip Selasa (2/7/2024).

Rachel Vennya bagikan video Xabiru unboxing kado Gucci dari teman sekolahnya (Foto: TikTok/rachelvennya)





Dalam video tersebut, nampak Rachel menunjukan paper bag besar dari Gucci yang berisikan beragam hadiah untuk Xabiru.