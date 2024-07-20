Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Tulis Pesan Haru untuk Jennifer Coppen : Kita Temani Sampai Happy Lagi

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |15:02 WIB
Rebecca Klopper Tulis Pesan Haru untuk Jennifer Coppen : Kita Temani Sampai Happy Lagi
Rebecca Klopper Tulis Pesan Haru untuk Jennifer Coppen : Kita Temani Sampai Happy Lagi (Foto: IG Klopper)
A
A
A

JAKARTA - Rebecca Klopper menuliskan pesan haru untuk sahabatnya, Jennifer Coppen yang merayakan ulang tahunnya yang ke-23 hari ini, 20 Juli 2024. 

Becca menuliskan pesan berisi dukungan kepada sahabatnya yang harus merayakan hari bahagianya di tengah suasana duka atas kepergian suaminya, Dali Wassink yang meninggal dunia pada Kamis, 18 Juli 2024 lalu.

Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Dali Wassink
Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Dali Wassink

Becca berusaha memberikan dukungan kepada Jennifer yang dikenalnya sebagai sosok yang kuat sejak dulu. Ketika menikah dan dikaruniai anak, Jennifer menjelma menjadi sosok ibu yang hebat di usia muda, membuat Becca bangga pada sahabatnya itu.

"Sejak awal kamu selalu menjadi anak yang tangguh dan kuat dan sekarang aku telah melihatmu tumbuh menjadi ibu yang hebat  (seperti ibumu dulu) makasih masih hidup Jen," ujar Rebecca dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @rklopperr, Sabtu (20/7/2024). 

Becca berjanji, bersama sahabat-sahabat Jennifer yang lain, mereka akan selalu menemani ibu satu anak itu melewati hari demi hari, tahun berganti tahun, yang tentu berat untuk dijalani karena tak ada Dali di sisinya.

"Kita temenin sampe ulang tahun mu "happy" lagi ya? love you," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
