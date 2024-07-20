Jennifer Coppen Tak Kuasa Tahan Tangis hingga Pingsan saat Proses Kremasi Dali Wassink

Jennifer Tak Kuasa Tahan Tangis hingga Pingsan saat Proses Kremasi Papa Dali Wassink (Foto: IG Coppen)

JAKARTA - Jennifer Coppen tak kuasa menahan tangis hingga dirinya pingsan saat proses kremasi alm suaminya, Dali Wassink yang meninggal dunia pada Kamis, (18/7/2024) lalu. Upacara kremasi yang berlangsung di krematorium Kertha Semadi Badung, Bali, pada Jumat, (19/7/2024) malam.

Dalam upacara tersebut diputarkan lagu-lagu kesukaan Dali Wassink semasa hidupnya, hingga jenazah Papa Dali dimasukkan ke dalam tungku kremasi dan dikremasi.

Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Dali Wassink

Pada awal proses kremasi berlangsung Jennifer Coppen tampak cukup tegar, ia bahkan beberapa kali berusaha menenangkan ibu mertuanya yang selalu memegangi peti jenazah, sebelum ia sendiri tak kuasa menahan kesedihan melihat proses kremasi suaminya.

Jennifer jatuh pingsan, tak kuasa menahan sakitnya ditinggal almarhum suami tercintanya.

Jennifer tampak dibopong oleh kakaknya, Diego Coppen yang berada tak jauh di sebelahnya dan dibawa menepi dari sekitar lokasi.

Hingga saat ini Jennifer Coppen yang masih dirundung duka tampaknya belum bisa menerima kepergian suami untuk selamanya.