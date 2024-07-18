Ambyar Awards 2024, Maestro Keroncong Indonesia Mus Mulyadi Raih Penghargaan

JAKARTA - Perhelatan Ambyar Awards 2024 yang digelar di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, pada Kamis malam, (18/7/2024) mempersembahkan satu kategori spesial.

Kategori tersebut yakni Legend Award, yang dipersembahkan untuk musisi keroncong legendaris, yakni Mus Mulyadi.

Ambyar Awards 2024

Meski telah wafat pada tahun 2019 silam, namun, karya sang musisi tetap dikenang hingga saat ini.

Penerima penghargaan tersebut sendiri diwakili oleh sang istri, Hellen Sparingga dan anaknya.

Mereka langsung hadir di atas panggung menerima piala Legend Award yang diserahkan langsung oleh Managing Director MNC TV, Tantan Sumartana.

Ekspresi bahagia bercampur haru pun tampak terlihat dari raut wajah istri dan anak Mus Mulyadi itu.

Sang istri, Hellen, lantas mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada MNC TV melalui acara

Ambyar Awards 2024 karena karya Mus Mulyadi masih terus dikenang hingga saat ini.

Ia lantas berharap agar musik keroncong semakin dikenal bahkan bisa melegenda.

“Terimakasih untuk MNC. Saya nggak mengira bahwa hari ini akan mendapat banyak banget, termasuk penghargaan ini,” ujar Hellen, saat memberikan sambutan.

“Dan mas Mul masih diingat. Saya percaya dia di surga juga bahagia melihat ini semua. Semoga keroncong makin melegenda,” lanjutnya.

Usai menerima penghargaan tersebut, Hellen bersama dua penyanyi sinden lain, Sruti Respati dan Sundari Soekotjo mengajak penonton untuk mengenang salah satu lagu populer Mus Mulyadi, yakni ‘Rek Ayo Rek’.

Mereka betiga berkolaborasi bernyanyi di atas panggung menyanyikan lagu dari Jawa Timur itu. Penonton pun ikut bernyanyi bersama mereka.