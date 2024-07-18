Ambyar Awards 2024, Inul Daratista Kolaborasi dengan Sinden dan Wayang

JAKARTA - Perhelatan Ambyar Awards 2024 dibuka meriah oleh penampilan dari sejumlah musisi dangdut ternama Tanah Air pada Kamis malam, (18/7/2024), di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta.

Salah satunya, kolaborasi apik antara Inul Daratista, Sruti, dan Sundari Sukotjo yang membawakan lagu ‘Taman Jurug’ diiringi dengan penampilan penari yang mengenakan kebaya nan cantik hingga penampilan latar wayang.

Selain itu, pembukaan Ambyar Awards 2024 juga semakin meriah dengan penampilan kolaborasi dari Masddho dengan Arlida yang membawakan lagu ‘Kisinan & Kisinan 2’.

Penonton pun ikut terhanyut dalam alunan musik nan meriah dan ambyar tersebut, hingga ikut berjoget dan bernyanyi.

Sebagai informasi, perhelatan Ambyar Awards 2024 dipandu oleh Irfan Hakim, Rian Ibram, dan Vega Darwanti.

Ambyar Awards 2024 dimeriahkan sederet nama besar di industri musik dangdut dan ambyar, seperti Inul Daratista, Sundari Soekotjo, Happy Asmara, Cak Sodiq, Shepin Misa, Arlida Putri, Dara Ayu, dan Masdddho.

Tak hanya itu, ajang penghargaan tahunan ini juga dimeriahkan oleh penampilan Wawes, Sruti Respati, Fara Ambyar, Viasa Ambyar, Jingga Ambyar, Resty Ambyar, Twentynine Ambyar, Ajeng Febria, dan Intan Cacha.