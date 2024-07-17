Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok Malam, MNCTV Gelar Ambyar Awards 2024

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |18:30 WIB
Besok Malam, MNCTV Gelar Ambyar Awards 2024
Besok Malam, MNCTV Gelar Ambyar Awards 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menggelar Ambyar Awards 2024, pada 18 Juli mendatang. Ajang penghargaan tersebut akan dipandu oleh Irfan Hakim, Rian Ibram, dan Vega Darwanti. 

Ambyar Awards 2024 akan dimeriahkan sederet nama besar di industri musik dangdut dan ambyar, seperti Inul Daratista, Sundari Soekotjo, Happy Asmara, Cak Sodiq, Shepin Misa, Arlida Putri, Dara Ayu, dan Masdddho.

Tak hanya itu, ajang penghargaan tahunan ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan Wawes, Sruti Respati, Fara Ambyar, Viasa Ambyar, Jingga Ambyar, Resty Ambyar, Twentynine Ambyar, Ajeng Febria, dan Intan Cacha.

Besok malam, MNCTV gelar Ambyar Awards 2024. (Foto: MNC Media)
Besok malam, MNCTV gelar Ambyar Awards 2024. (Foto: MNC Media)

Sementara Mentik Wangi, Jirayut, Ferdians, Kenta, Arif Alfiansyah, dan Bravery Dancer ditunjuk menjadi pembaca nominasi. Tahun ini, Ambyar Awards menghadirkan lima kategori dan 30 nominator yang bisa dipilih penonton lewat media sosial. 

Ada pula empat kategori pilihan para juri: Video Klip Ambyar Terbaik, Penyanyi Ambyar Pria Terbaik, Penyanyi Ambyar Wanita Terbaik, dan Penata musik Ambyar Terbaik. 

Siapa yang akan menjadi pemenang Ambyar Awards 2024 di masing-masing kategori? Jangan lewatkan ajang penghargaan ini selengkapnya di MNCTV Selalu di Hati, pada Kamis (18/7/2024), pukul 20.30 WIB.* 

(SIS)

