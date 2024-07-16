Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

13 Kontestan Siap Bersaing di Babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:23 WIB
13 Kontestan Siap Bersaing di Babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang
13 Kontestan di Babak Duel Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ada 13 kontestan yang siap bersaing di atas panggung Kontes Swara Bintang untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan para juri dan mencuri hati penonton.

Para kontestan itu adalah Siska (Sidoarjo), Ayula (Demak), Gita (Lumajang), Qanty (Bandung), Sindy (Lampung), Naila (Tasikmalaya), Wina (Semarang), Ayun (Bekasi), dan Lidya (Muara Teweh), Nabila (Medan), Vanny (Bandung), Desty (Palembang), dan Kiky (Makassar).

Kontes Swara Bintang 2024. (Foto: MNC Media)
Kontes Swara Bintang 2024. (Foto: MNC Media)

Mereka akan dibagi dalam dua tim: Tim Mansyur S & Iis Dahlia dan Tim Inul Daratista & Iyeth Bustami. Sindy (Lampung), Qanty (Bandung), Siska (Sidoarjo), Vanny (Bandung), Ayula (Demak), Naila (Tasikmalaya), dan Wina (Semarang) akan bergabung dengan Tim Mansyur S & Iis Dahlia

Sementara enam kontestan lainnya: Nabila (Medan), Ayun (Bekasi), Lidya (Muara Teweh), Gita (Lumajang), Desty (Palembang), dan Kiky (Makassar) akan bergabung dengan Tim Inul Daratista & Iyeth Bustami.
Dipandu Ramzi, Erie Suzan, dan Rian Ibram, babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang akan tayang di MNCTV Selalu di Hati, pada 17 Juli 2024, pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/598/3067298/family_100-zSKG_large.jpg
Family 100 Hadirkan Bintang-Bintang Spesial Sebagai Kapten Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/598/3036340/ambyar_awards_2024-t4Y2_large.jpeg
Ambyar Awards 2024, Maestro Keroncong Indonesia Mus Mulyadi Raih Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/598/3033542/dmd_panggung_rezeki-TAXl_large.jpg
DMD Panggung Rezeki Hadir dengan Ragam Warna Khas Jawa dan Musik Ambyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/598/3032042/kontes_swara_bintang_2024-RnVb_large.jpeg
Malam Ini, Kontes Swara Bintang 2024 Tayang Perdana di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/54/2884036/bima-s-dalam-episode-fight-of-die-minggu-ini-hanya-di-mnctv-r5VIFBjzWT.jpeg
BIMA S dalam Episode Fight of Die, Minggu Ini Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179026//simak_jadwal_siaran_langsung_pekan_keempat_pro_futsal_league_indonesia_2025_2026-o61v_large.jpeg
Live MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Pekan Ke-4 Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Halus FC vs Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement