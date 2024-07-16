13 Kontestan Siap Bersaing di Babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang

JAKARTA - Ada 13 kontestan yang siap bersaing di atas panggung Kontes Swara Bintang untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan para juri dan mencuri hati penonton.

Para kontestan itu adalah Siska (Sidoarjo), Ayula (Demak), Gita (Lumajang), Qanty (Bandung), Sindy (Lampung), Naila (Tasikmalaya), Wina (Semarang), Ayun (Bekasi), dan Lidya (Muara Teweh), Nabila (Medan), Vanny (Bandung), Desty (Palembang), dan Kiky (Makassar).

Kontes Swara Bintang 2024. (Foto: MNC Media)

Mereka akan dibagi dalam dua tim: Tim Mansyur S & Iis Dahlia dan Tim Inul Daratista & Iyeth Bustami. Sindy (Lampung), Qanty (Bandung), Siska (Sidoarjo), Vanny (Bandung), Ayula (Demak), Naila (Tasikmalaya), dan Wina (Semarang) akan bergabung dengan Tim Mansyur S & Iis Dahlia

Sementara enam kontestan lainnya: Nabila (Medan), Ayun (Bekasi), Lidya (Muara Teweh), Gita (Lumajang), Desty (Palembang), dan Kiky (Makassar) akan bergabung dengan Tim Inul Daratista & Iyeth Bustami.

Dipandu Ramzi, Erie Suzan, dan Rian Ibram, babak Duel Bintang Kontes Swara Bintang akan tayang di MNCTV Selalu di Hati, pada 17 Juli 2024, pukul 21.00 WIB.*

(SIS)