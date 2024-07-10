JAKARTA - MNCTV akan kembali menggelar Ambyar Awards 2024, ajang penghargaan untuk pelaku musik dangdut ambyar Tanah Air. Tahun ini, ada lima kategori dengan total 30 nominator yang akan dikompetisikan.
Anda dapat mendukung penyanyi jagoan dengan memberikan voting melalui aplikasi RCTI+, sepanjang 8-17 Juli 2024. Berikut lima kategori yang bisa Anda pilih:
1.Pendatang Baru Terambyar
Fara Ambyar-Rupamu
Masdddho - Kisinan 2
Wahyu F Giri - Lamunan
Jasun Biber - Hmmm
Vicky Prasetyo - Malih
Twentynine Ambyar - Bahagiamu Loroku
2.Penyanyi Cover Lagu Terambyar
Dara Ayu ft. Bajol Ndaru – Lintang Asmoro
Mala Agatha – Nemu
Shepin Misa – Kisinan
Syahiba Saufa – Selendang Biru
Jasun Biber – Langgeng Dayaning Rasa “LDR”
Vita Alvia – Bojo Biduan (DJ Remix Paradise Karnaval)
3.Lagu Patah Hati Terambyar
Bahagiamu Loroku – Twentynine Ambyar
Apik – Happy Asmara
Kisinan 2 – Masdddho
Kalah – Aftershine ft. Restianade
Modal Percoyo – Ndarboy Genk
Manot – Gildcoustic