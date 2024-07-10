Dukung dan Vote Jagoanmu di Ambyar Awards 2024

JAKARTA - MNCTV akan kembali menggelar Ambyar Awards 2024, ajang penghargaan untuk pelaku musik dangdut ambyar Tanah Air. Tahun ini, ada lima kategori dengan total 30 nominator yang akan dikompetisikan.

Anda dapat mendukung penyanyi jagoan dengan memberikan voting melalui aplikasi RCTI+, sepanjang 8-17 Juli 2024. Berikut lima kategori yang bisa Anda pilih:

1.Pendatang Baru Terambyar

Fara Ambyar-Rupamu

Masdddho - Kisinan 2

Wahyu F Giri - Lamunan

Jasun Biber - Hmmm

Vicky Prasetyo - Malih

Twentynine Ambyar - Bahagiamu Loroku

2.Penyanyi Cover Lagu Terambyar

Dara Ayu ft. Bajol Ndaru – Lintang Asmoro

Mala Agatha – Nemu

Shepin Misa – Kisinan

Syahiba Saufa – Selendang Biru

Jasun Biber – Langgeng Dayaning Rasa “LDR”

Vita Alvia – Bojo Biduan (DJ Remix Paradise Karnaval)

3.Lagu Patah Hati Terambyar

Bahagiamu Loroku – Twentynine Ambyar

Apik – Happy Asmara

Kisinan 2 – Masdddho

Kalah – Aftershine ft. Restianade

Modal Percoyo – Ndarboy Genk

Manot – Gildcoustic