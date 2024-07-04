Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hari Ini Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan Lahir, Saksikan di MNCTV

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |12:16 WIB
Hari Ini Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan Lahir, Saksikan di MNCTV
Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia akan memiliki juara baru. Resty (Banyumas), Jingga (Lampung), dan Twentynine (Jombang) akan kembali bersaing di babak Grand Final yang akan digelar malam ini (4/7/2024). 

Persaingan dipastikan akan semakin sengit. Pasalnya, panggung malam ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga kontestan untuk mencuri hati para juri bintang dan penonton di rumah. 

Aksi ketiga kontestan akan dinilai langsung oleh para juri bintang yang diisi oleh Inul Daratista, Iis Dahlia, Ndarboy, dan Happy Asmara. Acara akan semakin meriah dengan penampilan spesial Wawes, Suliyana, Delva, Shepin Misa, dan Bavery Dancer. 

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024 malam ini akan menyuguhkan kolaborasi ciamik ketiga kontestan dengan juri bintang dan bintang tamu. 

Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNCTV)

Karena itu, pastikan Anda tidak ketinggalan menonton Grand Final Kontes Ambyar Indonesia di MNCTV Selalu di Hati, pada Kamis (4/7/2024), pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

