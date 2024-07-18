Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Edward Akbar, Keponakan Tamara Bleszynski yang Digugat Cerai Istri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:58 WIB
Biodata dan Agama Edward Akbar, Keponakan Tamara Bleszynski yang Digugat Cerai Istri
Biodata dan Agama Edward Akbar, Keponakan Tamara Bleszynski yang Digugat Cerai Istri (Foto: Instagra/edward_akbar)
JAKARTA - Biodata dan agama Edward Akbar banyak dicari usai dirinya digugat cerai oleh sang istri, Kimberly Ryder. Di tengah kabar gugatan cerai yang dilayangkan istrinya, Edward ternyata juga sempat dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan oleh istrinya.

Diketahui, Edward dilaporkan oleh Kimberly ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 27 Juni 2024. Dalam laporannya, Edward diduga telah melakukan penggelapan mobil selama satu tahun yakni sejak 2023 hingga 2024.

"Jadi untuk itu (penggelapan mobil) tahun kemarin Mei 2023. Kemudian saudari pelapor meminta kembali untuk Mei 2024, meminta kembali unit yang dititipkan," ujar Nurma Dewi di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 204.

"Kurang lebih (satu tahun mobil milik Kimberly digelapkan)," lanjutnya.
 

Berikut, biodata dan agama Edward Akbar.

Biodata dan Agama Edward Akbar, Keponakan Tamara Bleszynski yang Digugat Cerai Istri (Foto: Instagra/edward_akbar)

Edward Akbar lahir dengan nama lengkap Edward Akbar Samallo. Lahir di Jakarta, 26 Agustus 1985, saat ini Edward sudah genap berusia 38 tahun.

Menganut agama Islam, Edward Akbar merupakan anak pertama dari pasangan Otto Haris Samallo dan Teresa Bleszynski. Dia juga memiliki dua adik yakni Nadiah Suci Hariani dan Muhammad Alfaridzi Samallo.

Ibunda dari Edward yakni Teresa diketahui merupakan kakak tiri dari artis Tamara Bleszynski. Hal itu membuat Edward dan Tamara memiliki hubungan saudara sebagai tante serta keponakan.

Pada 2013, Edward pertama kali terjun ke dunia akting dan bermain dalam film horor bertajuk 'Air Terjun Pengantin Phuket'. Di film tersebut, Edward juga bermain bersama sang tante.

Selain bermain bersama Tamara di karya debutnya, Edward juga dipertemukan dengan sang istri, Kimberly Ryder. 

Usai bermain di film pertama, tawaran untuk bermain film berikutnya pun muncul. Diketahui, Edward Akbar sempat tampil di film Street Society, Night Bus, A Man Called Ahok, Foxtrot Six hingga Satria Dewa: Gatotkaca.

 

